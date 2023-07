Il n’y a pas mieux que ces aliments pour votre cerveau

L'ESSENTIEL D’après la Docteure Uma Naidoo, "il existe un lien direct entre l'alimentation et l’humeur ».

Une alimentation saine et variée permettrait notamment de préserver les capacités cognitives du cerveau.

Un régime alimentaire malsain peut, quant à lui, provoquer une anxiété ainsi que des pathologies mentales.

Une alimentation saine et équilibrée permet de préserver sa santé physique et mentale. Certains aliments participent également au bon développement et fonctionnement du cerveau. Ils agissent notamment sur l’humeur, la mémoire et le bien-être.

Santé cérébrale : "il existe un lien direct entre l'alimentation et l’humeur"

Dans une interview accordée à BBC Mundo, la Docteure Uma Naidoo, psychiatre nutritionniste et professeur à la Harvard Medical School (États-Unis) a notamment affirmé qu'"il existe un lien direct entre l'alimentation et l’humeur". La santé mentale et l’alimentation seraient liées au même titre que le cerveau et l’intestin, selon la spécialiste.

Un régime alimentaire malsain constitué d’aliments riches en graisses ou en sucres peut notamment favoriser le développement de l’anxiété, de l’inattention et de pathologies mentales, tandis que certains aliments participent au bon fonctionnement du cerveau. Grâce à ses différents travaux, la Docteure Uma Naidoo a identifié les six aliments qui protègent le mieux le cerveau.

Quels sont les aliments qui préservent le cerveau ?

Parmi les aliments permettant de renforcer la santé cérébrale, on distingue notamment :