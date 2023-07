Comment prévenir les crises de goutte grâce à l'alimentation

L'ESSENTIEL Les crises de goutte sont des poussées inflammatoires articulaires dues à un excès d’acide urique dans le sang.

Une alimentation riche en purines peut notamment être un facteur favorisant les crises de goutte.

Il est notamment conseillé d’avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, en noix et en graines pour prévenir les crises de goutte.

La goutte est une maladie rhumatismale inflammatoire, qui se caractérise par l’apparition de poussées inflammatoires articulaires appelées "crises de goutte". Cette pathologie résulte d’un excès d’acide urique dans le sang.

Une alimentation riche en purines favorise les crises de goutte

La crise de goutte survient généralement la nuit, au repos, et se manifeste par une douleur intense au niveau d’une articulation, qui dure entre six et douze heures. L’articulation atteinte est généralement rouge, gonflée, chaude et volumineuse. La peau et les tissus sous-cutanés présentent souvent des rougeurs et/ou un œdème.

Différents facteurs peuvent provoquer une crise de goutte comme un épisode de stress, la prise de certains médicaments, une perte d’eau due à un effort physique intense, une déshydratation ou encore un jeûne. Certains aliments peuvent également favoriser l’apparition de ces poussées inflammatoires, car ils induisent une hausse d’acide urique dans l’organisme.

Crise de goutte : quels sont les aliments à proscrire ?

En cas de goutte, il est notamment recommandé d’éviter :

la viande (porc, poulet, veau, bœuf, agneau…), qui est le principal apport alimentaire de purines, des molécules se dégradant en acide urique au cours de la digestion ;

la viande (porc, poulet, veau, bœuf, agneau…), qui est le principal apport alimentaire de purines, des molécules se dégradant en acide urique au cours de la digestion ; les poissons gras (saumon, anchois, sardines, hareng…), qui sont également riches en purines animales ;

les poissons gras (saumon, anchois, sardines, hareng…), qui sont également riches en purines animales ; les abats, qui augmentent les taux d’acide urique dans le sang ;

les abats, qui augmentent les taux d’acide urique dans le sang ; l’alcool, qui empêche l’élimination rénale de l’acide urique ;

l’alcool, qui empêche l’élimination rénale de l’acide urique ; les boissons sucrées, qui renferment du fructose responsable de l’augmentation du taux d’acide urique dans l’organisme.

Toutefois, la fréquence et l’intensité des crises de goutte peuvent être réduites grâce à une alimentation saine composée de légumes, de fruits, de noix et de graines. L’hydratation est également une des clés pour éliminer l’acide urique et prévenir des risques de crise de goutte.