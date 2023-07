Contraception : la FDA autorise la première pilule sans ordonnance

L'ESSENTIEL Le 13 juillet, la FDA a autorisé la vente d'une pilule Opill sans ordonnance.

Les patientes pourront se procurer ce moyen de contraception dans les pharmacies, les magasins de proximité, les épiceries et en ligne.

L’autorité sanitaire a pris cette décision pour éviter au maximum les grossesses non désirées.

Le 13 juillet, la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la mise en vente libre d’une pilule contraceptive dans un contexte de restriction du droit à l'avortement. Aux États-Unis, il sera donc bientôt possible de se procurer du norgestrel, commercialisée sous le nom de marque Opill, sans ordonnance dans les pharmacies, les magasins de proximité et les épiceries, ainsi qu’en ligne. Dans un communiqué, l’autorité sanitaire a expliqué que le délai de disponibilité et le prix de cette pilule en vente libre étaient déterminés par le fabricant. "Les autres formules et dosages approuvés d'autres contraceptifs oraux resteront disponibles uniquement sur ordonnance."

Une pilule en vente libre pour éviter les grossesses non désirées

"Cette autorisation marque la première fois qu'un contraceptif oral quotidien en vente libre sera une option disponible pour des millions de personnes aux États-Unis", a déclaré Patrizia Cavazzoni, directeur du Centre d'évaluation des médicaments et de recherche de la FDA. En prenant cette décision, l’Agence américaine du médicament compte réduire les inégalités d'accès à une contraception en permettant aux patientes d'en obtenir une sans devoir d'abord consulter un professionnel de la santé.

"Près de la moitié des 6,1 millions de grossesses enregistrées chaque année aux États-Unis ne sont pas désirées. Ces dernières ont été associées à des résultats maternels et périnataux négatifs, y compris à une probabilité réduite de recevoir des soins prénataux précoces et un risque accru d'accouchement prématuré, avec des résultats néonataux, de développement et de santé de l'enfant défavorables", a spécifié l’autorité sanitaire.

Contraception : une pilule "sûre" et "efficace" à prendre tous les jours à la même heure

Patrizia Cavazzoni a spécifié que la pilule Opill était "sûre et devrait être plus efficace que les méthodes contraceptives en vente libre actuellement disponibles" si elle est prise correctement, c’est-à-dire en se fiant uniquement aux instructions présentes sur l'étiquetage du médicament. Ce moyen de contraception, dont l’efficacité avait été prouvée lors de l'autorisation initiale de prescription en 1973, doit être pris tous les jours à la même heure. "L'utilisation de médicaments qui interagissent avec la pilule Opill peut entraîner une diminution de son efficacité ou de l'autre traitement, ou des deux, ce qui peut entraîner une grossesse non désirée", a signalé la FDA.

D’après l’agence, les effets secondaires les plus fréquents de cette méthode de contraception sont des saignements irréguliers, des maux de tête, des vertiges, des nausées, une augmentation de l'appétit, des douleurs abdominales, des crampes ou des ballonnements.

Pilule Opill : quelles sont les contre-indications ?

Cette pilule ne doit pas être prise par les personnes ayant ou ayant eu un cancer du sein, selon la FDA. "Les consommateurs atteints d'une autre forme de cancer doivent consulter un médecin avant de l'utiliser. L'Opill ne doit pas être utilisé en même temps qu'un autre produit contraceptif hormonal, tel qu'un autre comprimé contraceptif oral, un anneau vaginal, un patch contraceptif, un implant contraceptif, une injection contraceptive ou un stérilet."