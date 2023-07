Pour notre cerveau, le silence est bien un son !

L'ESSENTIEL Le cerveau traite le silence et les sons de la même manière.

"Les silences ont provoqué des distorsions temporelles parfaitement analogues à leurs équivalents sonores", selon les auteurs.

D’après Anya Farennikova, philosophe à l'université d'Amsterdam, les personnes peuvent percevoir le silence de différentes manières.

"N'entendons-nous que des sons ? Ou pouvons-nous également entendre le silence ? Ces questions font l'objet d'un débat philosophique vieux de plusieurs siècles entre deux camps : le point de vue perceptif (nous entendons littéralement le silence) et le point de vue cognitif (nous ne faisons que juger ou déduire le silence)", ont indiqué des chercheurs de l’université Johns-Hopkins. Dans une étude, ils ont suggéré que nous percevons réellement le silence et que nous ne nous contentons pas de le déduire de l’absence de bruit.

Comment les personnes réagissent-elles aux illusions auditives ?

Pour savoir comment les personnes réagissent au silence total et s'ils peuvent réellement l’entendre, les scientifiques ont recruté des adultes et ont observé comment ils réagissaient à une série d'illusions auditives. Lors de la première illusion, l’équipe a demandé aux participants s'ils pensaient qu'un son continu était plus long ou plus court que deux sons séparés par un bref silence. Les volontaires ont déclaré que le son continu semblait plus long. Mais, en réalité, les deux sons séparés par un silence durent le même temps que le son continu. Ensuite, les auteurs ont inversé l’illusion et ont demandé les adultes d'évaluer la durée d'un silence continu au milieu d'une tonalité ou de deux pauses silencieuses. Même constat pour les personnes interrogées : le silence continu est perçu comme plus long que les pauses silencieuses.

Dans le cadre d'une autre illusion, les chercheurs ont présenté deux sons simultanément : un orgue jouant une note soutenue et un moteur en marche. Alors que les deux sons étaient diffusés, l'un d'entre eux s’est arrêté soudainement, provoquant un silence partiel. Ils ont procédé de la sorte à cinq reprises, en présentant cinq interruptions de bruit de ce type. Lors des quatre premières interruptions, l'orgue s'est arrêté tandis que le moteur continuait à ronronner. Pour le cinquième et dernier silence, le moteur s'est éteint alors que l'orgue continuait à jouer. Les participants ont indiqué que le dernier silence semblait plus long que les quatre premiers, bien qu'ils aient tous duré le même temps.

Cerveau : le silence est un son comme les autres

"Dans tous les cas, les silences ont provoqué des distorsions temporelles parfaitement analogues à leurs équivalents sonores, ce qui suggère que le système auditif traite les moments de silence de la même manière que les sons. Le silence est réellement perçu, et non simplement déduit", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue PNAS. Cependant, Anya Farennikova, philosophe à l'université d'Amsterdam, a expliqué, à Science, que les personnes peuvent percevoir le silence de différentes manières. "Par exemple, certaines personnes peuvent se remémorer des sons pendant les moments silencieux plutôt que de vivre un 'vrai' silence." Les scientifiques veulent ensuite étudier l'absence de stimuli visuels ou tactiles. Ils espèrent mieux comprendre comment le cerveau gère l'absence de stimuli sensoriels et comment nous pouvons percevoir "des choses qui ne sont pas là."