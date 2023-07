La dépression après une lésion cérébrale traumatique : une maladie à part

L'ESSENTIEL Une étude portant sur 273 personnes a révélé que les circuits cérébraux associés à la dépression étaient différents chez les personnes atteintes de lésions cérébrales traumatiques.

Pour les chercheurs, la dépression après une lésion cérébrale traumatique pourrait être ainsi une nouvelle maladie distincte.

Leur découverte pourrait améliorer la prise en charge des patients et ouvrir la voie à de nouveaux traitements.

De nombreux patients souffrant de lésions cérébrales traumatiques développent une dépression. Mais cet état dépressif se révélerait bien différent des autres formes, selon une étude récente du Brigham and Women's Hospital. Les chercheurs ont découvert que la dépression après une lésion cérébrale traumatique serait un trouble cliniquement distinct.

La dépression après des lésions cérébrales traumatiques est différente des autres

Pour mieux comprendre ce qui distingue la dépression liée aux lésions cérébrales des autres états dépressifs, les chercheurs ont suivi 273 adultes souffrant d'atteintes cérébrales après un traumatisme, survenues généralement à la suite de blessures sportives ou militaires ou d'accidents de voiture. Leurs données médicales et leurs IRM ont été comparées à celles de personnes souffrant d'autres types de dépression ou de trouble de stress post-traumatique.

Si les scientifiques ont constaté que l'emplacement du circuit cérébral impliqué était le même que pour toutes les dépressions, la nature des anomalies était différente chez les patients dépressifs après un traumatisme. L'activité dans ce circuit était diminuée pour la dépression sans lésion cérébrale traumatique et augmentée dans la dépression liée à un traumatisme cérébral.

"De nombreux cliniciens ont soupçonné qu'il s'agit d'un trouble cliniquement distinct avec un schéma unique de symptômes et une réponse au traitement unique, y compris une mauvaise réponse aux antidépresseurs conventionnels - mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de preuves physiologiques claires pour le prouver", explique l'un des auteurs le Dr Shan Siddiqi dans un communiqué.

Dépression après une lésion cérébrale : la voie vers de nouveaux traitements ?

Cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour le traitement des patients atteints de lésion cérébrale traumatique et de dépression. En identifiant les différences cérébrales spécifiques associées à cette condition, les médecins pourront développer des approches de traitement plus ciblées et adaptées aux besoins individuels des patients.

"Nous espérons que notre découverte guidera une approche de médecine de précision pour gérer la dépression et les lésions cérébrales, et peut-être même interviendra chez les survivants de traumatismes neuro-vulnérables avant l'apparition de symptômes chroniques", ajoute le Dr Rajendra Morey, professeur de psychiatrie à la Duke University School of Medicine, et co-auteur de l'étude parue dans Science Translational Medicine.

Les chercheurs espèrent également que cette étude permettra de sensibiliser davantage les professionnels de santé à l'importance de diagnostiquer et de traiter la dépression dans le contexte des lésions cérébrales traumatiques. De nombreux patients atteints de TBI ne reçoivent pas de traitement pour leur dépression, car elle est souvent attribuée aux conséquences émotionnelles du traumatisme.