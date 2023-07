Quel niveau de chaleur le corps humain peut-il supporter ?

L'ESSENTIEL Passé 40 degrés, le corps humain ne fonctionne plus normalement.

La chaleur peut avoir des impacts négatifs sur la santé.

En France, le nombre de décès dus aux vagues de chaleur augmente chaque année.

Selon une nouvelle étude, présentée lors de la SEB Centenary Conference 2023, la tolérance maximale humaine à la chaleur se situe entre 40 et 50 °C. Cette conclusion est basée sur la mesure du taux métabolique au repos, qui augmente dans des conditions de chaleur intense.

Il est crucial de comprendre cette limite pour garantir des conditions de travail sûres, en particulier parce que les températures mondiales continuent d'augmenter.

La chaleur excessive peut avoir des impacts négatifs sur la santé

La chaleur excessive peut avoir de nombreux impacts négatifs sur la santé humaine. Les coups de chaleur, par exemple, surviennent lorsque le corps ne parvient pas à réguler sa température interne et peut entraîner des symptômes graves tels que des vertiges, des maux de tête et même des pertes de conscience. De plus, l'exposition prolongée au soleil sans protection adéquate peut entraîner des coups de soleil, qui peuvent endommager la peau et augmenter le risque de cancer.

Il est important de noter que les hommes et les femmes présentent des différences significatives dans leurs réactions cardiovasculaires à la chaleur. Les hommes ont tendance à transpirer plus que les femmes, ce qui peut entraîner une déshydratation plus rapide en cas de chaleur excessive. De plus, les femmes ont généralement une masse corporelle plus faible, ce qui signifie qu'elles peuvent ressentir les effets de la chaleur plus rapidement. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte ces différences lors de la prise de mesures pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur sur la santé.

Ce mois de juillet pourrait être le plus chaud jamais enregistré

En France, le nombre de décès dus aux vagues de chaleur augmente chaque année. Sur les périodes estivales de 2014 à 2022, près de 33.000 morts sont attribuables à la chaleur entre le 1er juin et le 15 septembre chaque année, dont 23.000 personnes âgées de 75 ans et plus.

Alors que nous entrons dans la saison estivale, les prévisions indiquent que ce mois de juillet pourrait être le plus chaud jamais enregistré. Pour protéger votre santé, restez à l'ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée, portez des vêtements légers, hydratez-vous régulièrement et évitez les activités physiques intenses.