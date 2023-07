Accouchement : la caféine aiderait à soigner l'asphyxie à la naissance

L'ESSENTIEL Souffrir d'une asphyxie à la naissance est l'une des principales causes de décès chez les nouveaux-nés.

Des travaux ont montré que la caféine était plus efficace que le traitement par hypothermie, méthode actuellement prônée par les médecins, pour réduire les lésions cérébrales après une asphyxie périnatale.

Des études supplémentaires sont nécessaires avant le lancement de tests sur l'homme.

Selon les estimations, 1 million de nourrissons meurent chaque année des suites d'une asphyxie périnatale. L'hypothermie - méthode qui consiste à abaisser la température corporelle du bébé à 33 degrés - est le seul traitement pouvant prévenir les complications liées au manque d'oxygène. Cependant, cette méthode peine à s'imposer dans le monde. C'est dans ce contexte que des chercheurs de l'Université de Bonn et du Centre allemand de recherche sur les maladies neurodégénératives (DZNE) ont entrepris une étude visant à trouver de nouvelles options de traitement pour les nouveau-nés souffrant de lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène à la naissance.

La caféine réduit les risques de lésions cérébrale liée à l'asphyxie périnatal

Pour trouver une option médicamenteuse plus simple à délivrer, les scientifiques ont identifié à l'aide de précédents travaux 25 agents actifs pouvant potentiellement traiter les lésions cérébrales causées par une asphyxie à la naissance. Dans le cadre de leur étude, ils ont testé ces substances sur des animaux. Sept jours après la privation d'oxygène et la prise du traitement, les cerveaux des animaux ont été examinés afin de déterminer les éventuels dommages causés par les lésions cérébrales. Cette étape a permis d'évaluer l'efficacité de chaque agent et de sélectionner les plus performants.

Conclusion de l'étude parue dans Scientific Reports : le traitement à la caféine était le plus efficace. La perte de matière cérébrale était la plus faible et également beaucoup moins importante qu'avec un traitement par le froid.

"La caféine est connue pour avoir des effets anti-inflammatoires. Notre étude prouve que la caféine est également extrêmement neuroprotectrice", explique dans un communiqué le professeur Hemmen Sabir, auteur principal de la recherche. Six autres éléments affichaient de meilleurs résultats que l'hypothermie. Ceux-ci comprennent l'hormone mélatonine, un médicament contre la goutte, un antiallergique et de l'huile de poisson.

Manque d'oxygène à la naissance : la caféine pourrait être un traitement simple

Pendant l'étude, la première dose de certains agents testés - dont la caféine - a été administrée peu de temps avant la privation d'oxygène. "Transféré à l'homme, cela signifie que ces agents sont administrés alors que la mère est encore en train d'accoucher. Cela peut arriver, par exemple, en cas de risques ou de complications évidents", précise le professeur Sabir.

Cette approche préventive pourrait potentiellement permettre de minimiser les effets néfastes de l'asphyxie périnatale sur le développement cérébral des nouveau-nés qui surviennent lors des accouplements compliqués.

"L'avantage du traitement médicamenteux est qu'il ne nécessite pas de matériel médical complexe. Si la caféine s'avère effectivement être la drogue de choix, nous aurions également un agent bon marché et facilement disponible. Cette forme de thérapie serait particulièrement bien adaptée aux pays en voie de développement. Mais il pourrait certainement aussi être utilisé dans les pays à revenu élevé s'il est supérieur au traitement par le froid", indique le professeur Sabir. L'équipe allemande prévient également que des travaux supplémentaires sont nécessaires avant la mise en place d'une étude clinique sur l'homme.