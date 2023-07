Ces aliments qui permettent d'allonger l'espérance de vie

L'ESSENTIEL Une étude explique qu'un type de régime pourrait allonger l'espérance de vie de 10,7 ans chez les femmes et 13,9 ans chez les hommes.

Ce régime est riche en légumineuses, céréales complètes, fruits à coques et fruits et légumes.

Ce régime permettrait de vivre plus longtemps et en meilleure santé car il écarte les risques de maladie cardiaque, de diabète et de cancer.

Existe-t-il une assiette idéale pour vivre plus longtemps ? C'est ce que suggère une équipe de chercheurs de l'Université de Bergen, en Norvège, après avoir utilisé des bases de données épidémiologiques internationales et calculé les effets significatifs sur la santé de chaque aliment.

Prolonger la durée de vie de 10 à 14 ans

L'enquête, publiée dans la revue PLOS Medicine et reprise par Science et Avenir - La Recherche, a révélé que le choix d'une alimentation riche en légumineuses, céréales complètes, fruits à coques et fruits et légumes pouvait permettre d’augmenter l’espérance de vie de 10,7 années pour une femme et de 13,9 pour les hommes, par rapport à l'alimentation occidentale habituelle, comprenant beaucoup de viande, de féculents et de produits laitiers.

Il existe cependant plusieurs conditions : commencer ce régime alimentaire dès l'âge de 20 ans et le suivre lors de tous les repas, le plus longtemps possible. Mais il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes : en commençant ce régime à 60 ans, homme ou femme, vous pourrez gagner encore plus de huit ans, et trois ans si vous le débutez à 80 ans.

Quelle est la base de cette recette miracle ? Des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots...) qui comprennent de nombreuses vitamines, minéraux et fibres. Des céréales complètes (riz complet, pain complet, boulgour, quinoa...) qui sont indispensables au bon fonctionnement des cellules. Des fruits à coque (noix, amandes, noisettes...) qui apportent des protéines végétales. Et, bien évidemment, il faut ajouter des fruits et légumes variés, pour faire le plein de fibres et d’antioxydants. Evitez en revanche la viande et la charcuterie qui, consommés en abondance, nuisent à votre longévité.

Un régime pour vivre vieux mais surtout mieux

L'auteur principal de l'étude, Lars Thore Fadnes, professeur de santé publique à l'Université de Bergen, a déclaré que ce "régime optimal" pourrait prolonger la durée de vie car il contribuerait à "une réduction du risque de maladie cardiaque, de diabète et de cancer". Ce régime n'est pas destiné à être une recette de longévité pour devenir centenaire, mais plutôt un moyen d'éviter les problèmes de santé liés à la vieillesse, pour vivre vieux mais surtout mieux.

On peut également évoquer les modes de vie des habitants des régions dites "zones bleues", où, le nombre de centenaires y est supérieur à la moyenne mondiale. Le mensuel Ça m’intéresse y a consacré un article qui explique que pour avoir une vie en bonne forme, il faut manger beaucoup et gras le matin et en petite quantité le soir, grignoter des fruits à coque au goûter, mais aussi être actif physiquement chaque jour, donner de son temps pour aider les autres, bien s’entourer de ses amis et de sa famille, ou encore se coucher et se lever à heures fixes. Pas facile, mais pas impossible.