Allergie aux pollens : des risques moins élevés dans le nord-est et le sud-ouest

L'ESSENTIEL Les pollens de graminées continuent de perdre du terrain, le risque d'allergie est désormais de "niveau moyen" sur le nord-est et le sud-ouest du pays.

Le risque de réactions allergiques est faible pour les pollens de chêne, de châtaignier, de plantain et d'orties.

"Les tilleuls sont encore en floraison avec des allergies de proximité possibles. Ne restez donc pas sous un tilleul en fleurs", prévient le RNSA.

Le pollen de graminées est l'une des causes les plus fréquentes de rhinites allergiques. Mais heureusement, les personnes qui y sont sensibles vont commencer à mieux respirer. Selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), ces pollens gênants commencent à desserrer leur emprise sur la France.

Allergie aux gr aminées : les risques diminuent sur une bonne partie de la France

Selon la mise à jour du Réseau National de Surveillance Aérobiologique publiée le 30 juin, la présence des pollens de graminées continue de diminuer sur une grande partie du nord-est et du sud-ouest de la France. Le risque d'allergie a ainsi été abaissé à "moyen" sur ces zones par l'organisme. En revanche, il prévient qu'il "restera élevé encore quelques jours sur les autres régions".

Les autres pollens allergisants ne devraient pas causer de troubles trop importants aux personnes qui y sont sensibles. Le risque de réactions reste de "niveau faible" pour les pollens de chêne, de châtaignier, de plantain et d'orties (soit les urticacées). Néanmoins, les Franciliens doivent rester attentifs :

"Les pollens d'urticacées, de châtaignier et de plantain sont les plus nombreux actuellement avec des pics principalement en fin de matinée alors que les pollens de graminées continuent de perdre du terrain. Le risque d'allergie passera prochainement au niveau moyen sur la plus grande partie de la région Île-de-France", a mis en garde le RNSA.

Rhinite allergique : les tilleuls en fleurs toujours problématiques

“Les tilleuls sont encore en floraison avec des allergies de proximité possibles”, prévient le RNSA. Il est donc recommandé de ne pas rester sous un de ces arbres pour éviter toute réaction problématique.

La rhinite allergique se caractérise :