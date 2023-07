Hémorragies du postpartum : un lien avec l'anémie durant la grossesse

L'ESSENTIEL Une faible concentration d'hémoglobine avant la naissance augmente considérablement la probabilité d'hémorragie postpartum.

L'anémie pendant la grossesse pourrait provoquer une atonie utérine en raison d'une mauvaise oxygénation de l'utérus.

La réduction de la viscosité du sang due à l'anémie pourrait entrainer une augmentation du flux sanguin.

Selon une recherche publiée ce 27 juin dernier dans The Lancet, une faible concentration d'hémoglobine avant la naissance augmente considérablement la probabilité d'hémorragie postpartum. Les chercheurs ont analysé les données de milliers de femmes et ont constaté que le risque d'hémorragies postpartum et de décès postpartum était plus élevé chez les femmes souffrant d'anémie que celles qui n'en souffraient pas, pour toutes catégories d'anémie confondues (légères, modérées, sévères). Cette étude met en évidence l'importance de détecter et de traiter l'anémie chez les femmes enceintes afin de prévenir cette complication grave.

Les processus qui relient l'anémie à l'augmentation des hémorragies postpartum

Cette étude permet également de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents qui relient l'anémie à l'augmentation des hémorragies postpartum. Les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette association. Tout d'abord, l'augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque causée par l'anémie pourrait accroître le débit sanguin des vaisseaux qui saignent, ce qui favoriserait les hémorragies. Ensuite, la réduction de la viscosité du sang due à l'anémie pourrait entraîner une augmentation du flux sanguin, ce qui compromettrait la capacité du corps à contrôler les saignements.

De plus, les caillots sanguins anémiques pourraient être plus sensibles à la dissolution par la plasmine (fibrinolyse), une enzyme qui dégrade les caillots sanguins. Si les caillots se dissolvent trop rapidement, cela peut entraîner des hémorragies. Enfin, il est suggéré que l'anémie pourrait provoquer une absence de contractions utérines après l'accouchement (atonie utérine), ce qui empêcherait la fermeture des vaisseaux sanguins utérins et augmenterait le risque d'hémorragie postpartum.

Il est important de soigner l'anémie avant l'accouchement

Bien que l'anémie ne soit pas enregistrée comme la cause principale d'hémorragie postpartum, les résultats de cette étude soulignent son rôle en tant que facteur de risque important. Il est essentiel de mettre tout en œuvre pour corriger l'anémie avant l'accouchement afin de réduire le risque d'hémorragie postpartum chez les femmes souffrant d'anémie sévère.

Cela peut inclure la prescription de suppléments de fer, un régime alimentaire riche en nutriments, et dans certains cas, des transfusions sanguines. En traitant l'anémie, il est possible de réduire considérablement le risque d'hémorragie postpartum et de décès postpartum, ce qui contribuera à la santé et à la sécurité des femmes pendant et après leur grossesse.