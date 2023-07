Quel est le cycle de la violence conjugale ?

L'ESSENTIEL La violence conjugale est une méthode de domination utilisée le plus souvent contre les femmes.

Elle est l'aboutissement d'un mécanisme qui s'installe de façon progressive.

Il est indispensable de reconnaître la seule responsabilité de l'agresseur dans cette violence.

La violence conjugale est bien plus qu'une simple perte de contrôle de la part d'un partenaire. C'est en réalité une méthode de domination, utilisée la plupart du temps sur les femmes qui en sont victimes. Comprendre le cycle de la violence est un premier pas vers la reconnaissance de la situation et la recherche de solution pour y mettre fin.

Le cycle destructeur de la violence conjugale.

Si chaque expérience de violence conjugale est unique, le mécanisme s'installe généralement de la même façon, progressive et cyclique. Se répétant au fil du temps, il s'accélère devenant de plus en plus intense et dangereux :

- Les tensions : le conjoint violent commence à faire preuve de colères fréquentes, d'irritabilité et exprime son mécontentement parfois par le silence. Par son comportement, il engendre de l'inquiétude et de la culpabilité chez sa victime qui fait tout pour éviter de provoquer sa colère.

- Les agressions : le conjoint passe à l'acte avec des violences de différentes natures (verbales, physiques, sexuelles, humiliations…) plongeant sa victime dans une détresse profonde pour maintenir sa domination.

- La justification : après l'agression, le conjoint violent justifie son comportement en minimisant ce qu'il s'est passé et surtout en rejetant la responsabilité sur sa victime. Celle-ci n'a pas d'autre choix que de faire preuve de compréhension et peut même se sentir responsable.

- La lune de miel : le conjoint violent s'excuse et promet de ne plus se comporter de cette façon. Il redevient attentionné et aimable, donnant l'espoir à sa victime que les choses vont changer et que la relation peut redevenir agréable.

Malheureusement cette phase d'apaisement ne dure pas et le cycle recommence en s’accélérant de plus en plus.

Comment sortir du cycle de la violence conjugale ?

La violence conjugale n'est jamais acceptable et aucune personne ne mérite d'être maltraitée. En tant que victime, il est important de pouvoir trouver de l'aide et du soutien à travers les nombreuses ressources disponibles, notamment les lignes d'écoute, les refuges pour femmes et les associations spécialisées qui peuvent aider à sortir de cette situation dangereuse.

Il est également crucial de reconnaître que la responsabilité de la violence conjugale incombe uniquement à l'agresseur. La victime n'est pas responsable des actes violents commis par son conjoint, quel que soit les justifications qu'il cherche à donner.

En savoir plus : arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide