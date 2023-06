TOCs : un déséquilibre chimique cérébral en cause ?

L'ESSENTIEL Dans deux régions cérébrales, essentielles à la prise de décision et à l'habitude, l'équilibre entre deux neurotransmetteurs chimiques importants est perturbé chez les adultes atteints de TOCs.

Les déséquilibres chimiques étaient associés à la gravité des symptômes des TOCs ainsi qu’à la tendance à adopter des comportements habituels et compulsifs.

Des niveaux accrus d'un neurotransmetteur, le glutamate, dans l'une de ces régions du cerveau ont également été détectés chez des patients en bonne santé présentant des tendances compulsives plus légères.

En France, 2 à 3 % de la population souffrent de troubles obsessionnels compulsifs (TOCs). À ce jour, les causes des dysfonctionnements cérébraux conduisant à cette maladie psychique chronique sont encore inconnues, selon l’Institut du cerveau. Mais récemment, des chercheurs de l’université de Cambridge (Angleterre) semblent avoir identifié l’origine de ces troubles. Dans une étude, publiée dans la revue Nature Communications, ils ont révélé qu’un déséquilibre chimique dans le cerveau était en cause.

Des scanners à haute puissance pour repérer les marqueurs des TOCs

Pour parvenir à cette découverte, les neuroscientifiques ont fait passer des scanners à 31 personnes souffrant de TOCs diagnostiqués cliniquement et 30 volontaires "témoins". Leur objectif ? Mesurer les niveaux de deux neurotransmetteurs chimiques, le glutamate et le GABA (un régulateur de l'activité cérébrale) dans des régions du cortex cérébral, à savoir la partie la plus externe et la plus développée du cerveau humain. "Les scanners standard peuvent être assez rudimentaires et ne pas capter le signal du glutamate de manière très précise. L'appareil à 7 teslas nous permet de séparer les signaux qui se chevauchent et de mesurer le glutamate et le GABA avec plus de précision", a précisé le Dr Marjan Biria, auteur des travaux, dans un communiqué.

En outre, l’équipe a soumis tous les participants à des tests et à des questionnaires afin d'évaluer leurs tendances obsessionnelles-compulsives et habituelles. "Nous avons testé si les gens étaient plus enclins à répéter les mêmes réponses, comme une habitude, ou à adapter leur comportement pour mieux poursuivre leurs objectifs. Les compulsions et les habitudes ne sont pas identiques, mais une régulation déficiente des habitudes peut être à l'origine des compulsions et éloigner les personnes de leur comportement orienté vers un objectif", a expliqué Trevor Robbins, co-auteur de l’étude.

Les déséquilibres chimiques liés à la gravité des symptômes des TOCs

À l'aide du scanner IRM à haute puissance, ils ont découvert un déséquilibre entre les substances neurochimiques dans les parties du cerveau des adultes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Chez ces patients, l'équilibre entre le glutamate et le GABA était perturbé dans deux régions frontales du cerveau, qui sont essentielles à la prise de décision et à l'habitude. Les auteurs ont constaté que les personnes atteintes de cette maladie psychique présentaient des niveaux plus élevés de glutamate et des niveaux plus faibles de GABA dans le cortex cingulaire antérieur.

Selon les résultats, les participants qui ne souffraient pas de TOCs mais qui étaient sujets à des comportements habituels et compulsifs présentaient des niveaux accrus de glutamate dans l'une de ces régions du cerveau. En outre, la gravité des symptômes des TOCs, ainsi que la tendance à adopter des comportements habituels et compulsifs, étaient liées à des niveaux plus élevés de glutamate. Cela s'est avéré être le cas chez les patients souffrant de TOCs ainsi que chez les volontaires "témoins" ayant des tendances compulsives plus légères.

D’après les neuroscientifiques, les niveaux élevés de glutamate pourraient s'avérer être un biomarqueur des TOCs. Cela pourrait orienter de nouvelles thérapies, y compris des médicaments, mais aussi l'utilisation non-invasive de la stimulation magnétique par le cuir chevelu, "une approche qui s'avère prometteuse pour le traitement du trouble obsessionnel-compulsif", ont-ils conclu.