Covid-19 : la qualité du sperme baisse même avec les formes bénignes

L'ESSENTIEL Avoir été infecté par le SARS-CoV-2 impacte la qualité du sperme des malades.

Cent jours après l'infection, il ne semblait y avoir aucune amélioration de la qualité et de la concentration du sperme, selon une nouvelle étude espagnole.

L'auteure principale des travaux avance que l'inflammation et les dommages au système immunitaire provoqués par le virus pourraient être en cause.

Depuis l'apparition de la Covid-19, de nombreuses études ont montré que les hommes touchés par le SARS-CoV-2 présentent par la suite une qualité du sperme dégradée. Des travaux de chercheurs espagnols révèlent que la baisse du nombre de spermatozoïdes persiste plus de trois mois après l'infection, et cela, même après une forme bénigne de la maladie.

Sperme : une baisse de qualité persistante même après 100 jours

Pour cette étude présentée lors de la 39e réunion annuelle de la Société européenne des sciences de la reproduction humaines et embryologie le 26 juin, les chercheurs avaient recruté 45 hommes fréquentant six cliniques de fertilité en Espagne entre février 2020 et octobre 2022. Tous avaient eu un diagnostic confirmé de Covid-19 léger. L'équipe a récupéré les données sur la qualité du sperme recueillies avant que les participants ne soient malades ainsi que des échantillons de sperme prélevés entre 17 et 516 jours après l'infection.

Plus de 100 jours après la Covid-19, les analyses ont révélé une différence statistiquement significative dans plusieurs paramètres de la qualité du sperme. Une baisse était observée notamment dans le volume (diminution de 20 % passant de 2,5 à 2 millilitres), la concentration (recul de 26,5 % de 68 à 50 millions par ml d'éjaculat), le nombre de spermatozoïdes (baisse de 37,5 % de 160 à 100 millions par millilitre de sperme), la capacité de se déplacer et de nager vers l'avant (baisse de 9,1 %, soit de 49 % à 45 %) ainsi que le nombre de spermatozoïdes vivants (chute de 5 %, soit de 80 % à 76 %).

"L'effet continu de l'infection à la Covid-19 sur la qualité du sperme au cours de cette période ultérieure peut être causé par des dommages permanents dus au virus, même en cas d'infection bénigne. Nous pensons que les docteurs doivent être conscients des effets néfastes du virus SARS-CoV-2 sur la fertilité masculine. Il est particulièrement intéressant que cette diminution de la qualité du sperme se produise chez des patients atteints d'une infection COVID légère, ce qui signifie que le virus peut affecter la fertilité masculine sans que les hommes ne présentent de symptômes cliniques de la maladie", prévient l'auteure principale de l'étude Rocio Núñez-Calonge dans un communiqué.

Baisse de fertilité après le covid : l'inflammation en cause ?

Si on sait que le virus SARS-CoV-2 peut affecter les testicules et les spermatozoïdes, le mécanisme qui aboutit à l'impact sur la qualité du sperme est encore inconnu. L'experte de l'étude avance que l'inflammation et les dommages au système immunitaire observés chez les patients atteints de covid long pourraient être impliqués.

"Le processus inflammatoire peut détruire les cellules germinales en infiltrant les globules blancs impliqués dans le système immunitaire et réduire les niveaux de testostérone en affectant les cellules interstitielles qui produisent l'hormone mâle", indique-t-elle. "Il convient de mentionner que l'altération des paramètres du sperme peut ne pas être due à un effet direct du virus SARS-CoV-2. Il existe probablement des facteurs supplémentaires qui contribuent à la diminution à long terme des paramètres du sperme, mais dont l'identité est actuellement inconnue. De plus, nous n'avons pas mesuré les niveaux hormonaux dans cette étude : des changements intenses de la testostérone, un acteur clé impliqué dans la santé reproductive masculine, ont déjà été signalés chez des patients masculins infectés par la Covid-19", ajoute la scientifique.