Les crottes de chien en ville, un problème de santé publique ?

L'ESSENTIEL Les excréments canins peuvent contenir des micro-organismes résistants aux antibiotiques et provoquer des infections, des maladies et des réactions allergiques sévères.

Ces crottes peuvent aussi être à l'origine d'une contamination de l'eau, avec le ruissellement de la pluie.

L'éducation des propriétaires de chiens est importante pour résoudre le problème.

Il est fréquent de trouver des excréments de chiens dans les zones où ils sont autorisés à circuler librement. Les parcs et les zones proches des parkings sont des endroits où l’on est plus susceptible de voir des crottes de chien. "Nous avons estimé que 127,23 grammes d'excréments de chiens par habitant ne sont pas ramassés mais laissés dans les parcs de la ville de Calgary chaque semaine. Ces excréments ont été trouvés plus souvent et en plus grande quantité dans les parcs où les animaux sont autorisés à circuler sans laisse et près des parkings. Ces résultats suggèrent que les visiteurs des parcs publics sont susceptibles d'être exposés à de grandes quantités d'excréments de chiens", a indiqué une équipe internationale de chercheurs dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Les bactéries dans les crottes de chiens nous rendent malades et contaminent les eaux

Récemment, Melissa Starling, une chercheuse australienne, a signalé, dans une publication de The Conversation, que les propriétaires devraient ramasser leurs crottes, car ces excréments peuvent causer de graves problèmes de santé publique. Elle a rappelé que ces derniers pouvaient contenir des micro-organismes tels que la salmonelle, l'E. coli et la Giardia, ainsi que des parasites internes. Ces bactéries résistances aux antibiotiques sont transmissibles aux êtres humains et peuvent causer des infections, des maladies et des réactions allergiques sévères.

En outre, les crottes de chien qui restent sur les trottoirs ou dans les jardins peuvent être à l'origine d'une contamination de l'eau. Avec le ruissellement de la pluie, les bactéries contenues dans ces excréments peuvent se retrouver dans les rivières et les cours d'eau. "Des marqueurs de matières fécales de chiens et d'oiseaux ont été détectés dans 22 % et 90 % des échantillons d'égouts pluviaux et d'eau de mer", ont écrit des scientifiques australiens dans des recherches réalisées dans la baie de Sydney.

L'éducation des propriétaires de chiens est essentielle

La solution la plus simple et la plus efficace pour éviter les problèmes de santé associés aux excréments de chiens est l'éducation des propriétaires, selon Melissa Starling. Ceux-ci doivent être conscients de l'impact de leurs actions sur l'environnement et la santé publique. Les villes et les organisations spécialisées dans les soins aux animaux de compagnie peuvent également jouer un rôle crucial en sensibilisant les propriétaires et en prenant des mesures pour lutter contre les excréments de chiens dans les zones publiques. Par exemple, en mettant à disposition des sacs poubelles.