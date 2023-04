Traumatisme crânien : pourquoi vous prenez des risques en promenant votre chien

L'ESSENTIEL Selon une étude américaine, plus de 400.000 adultes ont été pris en charge aux urgence pour une blessure causée lors d’une balade avec un chien.

Après une chute survenue lors d’une promenade avec un chien, les femmes sont plus à risque de souffrir d’une fracture par rapport aux hommes.

En l’espace de 20 ans, l'incidence annuelle estimée des blessures dues aux promenades de chiens en laisse a quadruplé.

Les balades avec un chien sont des moments agréables, mais elles ne sont pas sans risque pour votre santé, selon une étude de l’Université Johns Hopkins (États-Unis). D’après ces travaux publiés dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise, différentes blessures peuvent menacer une personne qui promène son chien comme la fracture du doigt, le traumatisme crânien et l’entorse ou la foulure de l’épaule.

Balade avec un chien : les traumatismes crâniens et les fractures de la hanche sont les blessures les plus fréquentes

Lors de cette recherche, les scientifiques ont étudié la base de données du National Electronic Injury Surveillance System. Ils ont alors observé que 422.659 adultes ont été pris en charge, entre 2001 et 2020, dans les services d’urgence américains pour des blessures liées à une promenade avec un chien en laisse. Dans la majorité des cas, ces blessures sont dues à une chute survenue après avoir été tiré, emmêlé ou avoir trébuché sur la laisse du chien.

D’après les auteurs de l’étude, les traumatismes crâniens et les fractures de la hanche sont les deux blessures les plus fréquentes chez les adultes de 65 ans et plus. Ils ont également remarqué que les femmes étaient 50% plus à risque d’avoir une fracture par rapport aux hommes après avoir chuté lors d'une promenade avec un chien.

L’incidence des blessures liées aux balades avec un chien a quadruplé en 20 ans

Autre constat : l'incidence annuelle estimée des blessures dues aux promenades de chiens en laisse a plus que quadruplé durant la période d’étude. Les scientifiques ont supposé que cette évolution pourrait être liée à l'augmentation simultanée du nombre de propriétaires de chiens et à la promotion des promenades de chiens pour améliorer sa santé physique.

"Les professionnels de santé doivent être conscients de ces risques et en faire part à leurs patients, en particulier aux femmes et aux personnes âgées (…) Nous encourageons les cliniciens à dépister les animaux de compagnie, à évaluer le risque de fracture et de chute, et à discuter des pratiques sécuritaires de promenade avec les chiens lors des consultations médicales ", a préconisé le docteur Edward McFarland, auteur principal de l'étude et directeur de la division de chirurgie de l'épaule et du coude à la Johns Hopkins Medicine.