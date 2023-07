Choc toxique : même à la plage ou à la piscine, ne négligez pas votre tampon

L'ESSENTIEL Les tampons sont très pratiques à utiliser l'été lors des baignades.

Certaines règles d'hygiène doivent être respectées lorsqu'on utilise un tampon.

Mal utiliser un tampon peut entraîner un choc toxique, une maladie infectieuse grave voire mortelle.

Que l'on se baigne en mer, à la piscine, dans des lacs ou des rivières, ces moments sont très agréables. Cependant de nombreuses femmes négligent les prescriptions du port d'un tampon lorsqu’elles ont leurs règles, des toilettes n'étant pas toujours proches des lieux de baignade.

Le port d'un tampon nécessite certaines précautions

Entre 60 et 80 % de femmes utilisent des tampons.

Pour éviter tout problème médical, voici les règles à respecter lorsqu’on utilise des tampons, même en été :



- Changer son tampon toutes les quatre heures. Au cas où vous seriez dans l'impossibilité de le remplacer, les professionnels de santé estiment qu’il ne faut pas conserver le même tampon plus de huit heures.



- Adapter son tampon à son flux.



- Ne pas utiliser de tampon trop absorbant dans le but de le garder plus longtemps.



- Se laver les mains avant et après manipulation du tampon.



- Bien attendre le début des règles avant de mettre un tampon, même si on a peur d’une fuite.



- Ces règles valent également pour les tampons Bio.

Qu'est-ce qu'un choc toxique ?

Mal utiliser son tampon peut, dans de très rares cas (une vingtaine chaque année), conduire à faire un choc toxique, une maladie infectieuse potentiellement mortelle ou la cause d'amputations.

Ce syndrome est dû au staphylocque doré, une bactérie qui se développe dans le microbiote vaginal.

Les symptômes du choc toxique commencent par ressembler à ceux d'une forte grippe : une fièvre élevée de plus de 39 degrés ; une tension artérielle faible ; une éruption cutanée (érythrodermie) ressemblant à un coup de soleil ; des vomissements ; une diarrhée aqueuse et profuse ; une inflammation des muqueuses (du pharynx, de l'oeil, etc.) ; une confusion mentale ou une obnubilation psychologique.

En cas d’apparition de ces symptômes, il est urgent de consulter un médecin et lui préciser le soupçon de choc toxique pour éviter le mauvais diagnostic d'une gastro-entérite ou d'une grippe.