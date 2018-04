Choc toxique: tampons bio et coupes menstruelles ne réduisent pas les risques

Contrairement aux idées reçues, utiliser des coupes menstruelles ou des tampons bios ne protègent pas plus du syndrome du choc toxique que les autres protections féminines et peut même augmenter le risque de staphylocoque doré, selon une nouvelle étude publiée dans le journal de la Société américaine de microbiologie Applied and Environmental Microbiology.

Pas d'avantages pour les tampons bio

"Nos résultats ne soutiennent pas l’hypothèse qui suggère que les tampons composés exclusivement de coton bio pourraient être intrinsèquement plus sûrs que ceux faits d’un mélange de coton et de rayonne", explique Gérard Lina, professeur de microbiologie à l’université Claude Bernard de Lyon. "Nous avons observé que l’espace entre les fibres qui contribue à l’apport d’air dans le vagin représente également le site majeur de croissance du staphylocoque doré (bactérie à l’origine du choc toxique, NDLR)."

En somme, la croissance du staphylocoque doré est plus importante au sein des tampons dont la matière à été déstructurée lors de la fabrication, que dans les tampons non modifiés.

Attention à la coupe menstruelle

Les résultats de l’étude démontrent par ailleurs que les coupes menstruelles, très en vogue ces derniers temps, ne sont pas plus sûres que les tampons et qu'elles nécessitent des précautions similaires. Les chercheurs ont même observé une croissance plus importante du staphylocoque doré et une production de toxines plus élevée dans les coupes menstruelles que dans les tampons, peut-être en raison de l'air supplémentaire introduit dans le vagin par ce type de protection.

Etude extensive des protections

Quinze produits de protection intra-vaginale actuellement commercialisés ont été testés par les chercheurs, soit 11 types de tampons et quatre types de coupes menstruelles. Ils ont utilisé la méthode "du sac de tampon modifié" ("modified tampon sac method") en plaçant d’abord les tampons et les coupes dans des sacs en plastique, puis en injectant du liquide et une trace de bactérie prélevée sur une patiente ayant subi un choc toxique en 2014, et enfin en les fermant et en les laissant ainsi pendant huit heures. Aucune des études précédentes portant sur le choc toxique et les produits de protection intra-vaginale n’avaient jusqu’ici inclu les coupes menstruelles, pourtant très à la mode.

Les risques pour la santé du staphylocoque doré

Les coupes menstruelles et les tampons bios doivent donc être changés le plus régulièrement possible. Les femmes utilisant les coupes menstruelles doivent également les faire bouillir avant chaque utilisation. "Certaines femmes sont porteuses du staphylocoque doré, une bactérie qui n’est normalement pas dangereuse", explique à LCI le Dr Gérard Lina, biologiste médical au CHU de Lyon. "Mais porter un tampon de manière prolongée peut la 'bloquer' au niveau du vagin. Alors, elle se multiplie et produit des toxines dangereuses", et un potentiel choc toxique.

Traiter rapidement une infection

La plupart de ces infections sont faciles à guérir sans séquelles à deux conditions : prendre rapidement des antibiotiques et espérer que ceux-ci ne sont pas face à un microbe résistant. Dans le cas contraire, l'irrigation sanguine diminue et la tension artérielle s'abaisse, ce qui peut provoquer une perte de conscience, un coma ou un décès dans les cas les plus graves. Le poison bactérien peut attaquer les muscles, les reins, le foie, le cœur et les poumons, et être à l’origine d’amputation. Depuis la fin des années 90, les cas de chocs toxiques augmentent chaque année en France : 5 en 2014, 19 en 2011 et 22 en 2014. Preuve de plus que la guerre contre la résistance aux antibiotiques due à notre surconsommation de ces médicaments (et leur utilisation dans l’élevage) est loin d’être gagnée.

Comment se manifeste le syndrome du choc toxique ?

Les symptômes du syndrome du choc toxique rappellent ceux d'une grippe avec des boutons qui ressemblent à ceux que l’on attrape lorsque l’on est resté au soleil. Difficile donc de faire la relation avec le tampon. Une petite particularité pas toujours présente sont les évanouissements ou la sensation de vertiges en position debout.

Le Pr Gérard Lina, responsable du Centre National de Référence des staphylocoques des Hospices civils de Lyon, a lancé un projet de recherche pour mieux comprendre ce syndrome qui peut coûter la vie. Il expliquait à Pourquoi Docteur en 2017, que "le staphylocoque doré est naturellement présent dans le vagin. La toxine se multiplie pendant les règles en présence d’un tampon, ce qui crée parfois une confusion.

Pour qu’un choc toxique se produise, il faut des fluides menstruels et un blocage qui s’y oppose. Les fluides servent en quelque sorte de milieu de culture. Si la protection périodique est portée trop longtemps, le risque de développement du staphylocoque augmente. Plus le tampon a une forte capacité absorbante, plus le risque est élevé". D'où l'intérêt de changer très régulièrement de tampon.

Selon lui, les Françaises sont mal informées. "Quand on interroge les jeunes femmes, les deux tiers ont regardé la notice d’utilisation, les autres non, explique-t-il. La notion d’éducation à l’utilisation de ce type de protection n’existe pas. Tout le monde apprend à sa façon. Il y a une espèce de tabou autour de cela : les règles sont vues comme quelque chose de sale. C’est dommage car le problème est masqué".

La mutuelle étudiante LMDE rembourse les protections féminines

Bon à savoir : les protections féminines seront désormais partiellement remboursées par la mutuelle étudiante LMDE. Les adhérents intéressés par ce forfait n'auront qu'à envoyer leurs factures par courrier à la LMDE, ou à les scanner directement sur le site. Ils seront remboursés à hauteur de 20 à 25 euros par an. Si cette offre est déjà révolutionnaire par son concept, elle l'est d'autant plus qu'elle s'adresse aux femmes et aux hommes. Ces derniers pourront ainsi faire profiter les femmes de leur entourage de cette offre.

Une façon de désacraliser les règles, sujet souvent tabou, bien que naturel. "Selon une récente étude, une femme utilise en moyenne 22 tampons ou serviettes par cycle ce qui représente 1 500 à 2 000 euros de budget au cours de sa vie et c’est sans compter les antidouleurs, les sous-vêtements", indique la LMDE.