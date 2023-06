Dépression : les thérapies par le rire seraient efficaces

L'ESSENTIEL Une analyse de 29 études menées sur le rire révèle l'efficacité de la thérapie par l'humour pour soulager les symptômes de dépression et d'anxiété.

Bien que l'impact ait été jugé insignifiant par certains, la majorité des volontaires a estimé que les traitements par le rire atténuaient leurs symptômes.

Toutefois, les chercheurs reconnaissent que le succès du développement de cette option de soins dépendra de l'attitude du corps médical et des modalités de sa mise en place.

La dépression est une maladie qui touche une part importante de la population générale, avec une prévalence de 15 à 20 %. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent de symptômes tels qu'une humeur dépressive, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes ou une baisse d'énergie. Malgré l'utilisation de médicaments et de thérapies cognitives et comportementales, de nombreuses personnes ne trouvent pas de soulagement à leurs symptômes.

La solution pourrait être le rire. C'est ce que suggère une étude menée par le Changchun University of Chinese Medicine et parue dans la revue Brain and Behavior, le 21 juin 2023.



Dépression : les thérapies par le rire offrent des soins complémentaires



Pour ces travaux, les chercheurs ont examiné les données de 29 études provenant de neuf pays pour évaluer l'impact de différentes thérapies par le rire, comme les clowns médicaux, le yoga du rire ou la thérapie par le rire, sur la dépression et l'anxiété. Au total, 2.964 volontaires y compris des enfants hospitalisés, des personnes âgées vivant en maison de retraite et des patients atteints de diverses maladies chroniques, ont été évalués.



Résultat après ces séances faisant la part belle aux gloussements, ricanements et sourires : la plupart des participants ont signalé une amélioration significative de leurs symptômes dépressifs ou anxieux.



"En tant que thérapie alternative complémentaire simple et réalisable, la thérapie par l'humour peut fournir une alternative intéressante aux cliniciens, aux infirmières et aux patients (souffrant de dépression ou d'anxiété, NDLR) à l'avenir", ont écrit les auteurs dans leur article.

Santé mentale et thérapie par l'humour : plusieurs obstacles à prendre en compte



En revanche au terme de son analyse, l'équipe note que le succès des thérapies par le rire contre les troubles de l'humeur dépend de plusieurs points. En premier lieu, l'opinion et l'attitude du corps médical à l'égard de ce type de soins. Viennent ensuite sa tarification et son accessibilité pendant le parcours médical.



Par ailleurs, l'équipe reconnaît que si la plupart des recherches reprises confirmaient les avantages de la thérapie par l'humour contre la dépression ou l'anxiété, "plusieurs ont suggéré que la période d'intervention était peut-être trop courte pour refléter pleinement les effets positifs". Pour eux, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour vérifier les effets des thérapies par l'humour sur le long terme ainsi que pour déterminer les meilleures pratiques.