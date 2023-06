Fièvre : bientôt une appli de smartphone pour remplacer le thermomètre

L'ESSENTIEL La fièvre est le premier symptôme de nombreuses maladies dont les maladies virales et il est important de pouvoir prendre rapidement et facilement sa température.

Des chercheurs ont mis au point une application qui peut transformer un smartphone en thermomètre en posant l'appareil contre le front.

La précision de cette application testée sur 37 patients est comparable à celle des thermomètres classiques grand public.

La fièvre est un symptôme précoce de nombreuses maladies, notamment virales, comme la COVID-19. Il est donc crucial de pouvoir mesurer la température de manière facile et précise. Dans ce contexte, des chercheurs de l'université de Washington ont développé une application pour smartphone qui pourrait remplacer le thermomètre traditionnel.

Cette application utilise les capteurs thermiques existants dans les smartphones pour mesurer la température corporelle en plaçant l'écran tactile contre le front.

Les capteurs thermiques de la batterie du smartphone semblables à ceux des thermomètres

Les capteurs thermiques existants dans les smartphones sont appelés des thermistances. Ils sont également utilisés dans les thermomètres médicaux de qualité clinique. Une fois les données collectées, un modèle d'apprentissage automatique est utilisé pour estimer la température corporelle centrale d'une personne.

Une sensibilité comparable à celle des thermomètres grand public

Les chercheurs ont testé l'application sur 37 patients présents dans le service d'urgence d'un hôpital avec trois modèles de téléphone et différents accessoires, comme un protecteur d'écran ou un étui, ce qui permet de tenir compte des variations de circonstances. Les résultats de l'étude clinique ont montré que les résultats étaient comparables à ceux des thermomètres commerciaux, avec une précision moyenne de 0,229 °C et une sensibilité de 0,813 et une spécificité de 0,904 pour la classification de la fièvre.

La possibilité de prendre partout sa température

Cette technologie pourrait permettre de mesurer la température en dehors des établissements de santé, dans les écoles, les aéroports ou encore les bureaux. Bien qu'elle soit encore en cours de développement, elle pourrait bénéficier à un grand nombre de personnes, en particulier en période de pandémie.