AVC : faire du sport avec des artères obstruées peut déclencher une attaque

L'ESSENTIEL Une accélération de la fréquence cardiaque induite par une activité physique pourrait provoquer la migration de la plaque dans les artères carotides modérément à sévèrement obstruées.

Cela peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique.

Ainsi, les patients touchés par la sténose devraient consulter leur médecin pour évaluer les risques et déterminer si l'activité physique pratiquée est adaptée.

L’activité sportive est bénéfique pour la santé en général, mais elle peut aussi être risquée pour certaines personnes, notamment celles dont les artères carotides sont obstruées. En effet, certaines conditions peuvent rendre dangereuse l'augmentation du rythme cardiaque associée à l'exercice physique. D’après des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Kharagpur, une fréquence cardiaque élevée induite par un effort peut provoquer un accident vasculaire cérébral chez les patients présentant des artères bouchées.

Sténose : un modèle informatique qui simule le flux sanguin dans les artères

Pour rappel, les artères carotides, situées de part et d'autre du cou, irriguent les tissus du visage et le cerveau. Ces dernières sont obstruées lorsque la graisse, le cholestérol et d'autres particules s'accumulent sur les parois internes de la carotide et forment une plaque qui les rétrécit. Ce rétrécissement est appelé "sténose". Il peut être dangereux, car il limite le flux sanguin vers le cerveau. "Sans le sang nécessaire, le cerveau manque d'oxygène et le patient est victime d'un accident vasculaire cérébral", ont précisé les scientifiques.

Afin de mieux comprendre les risques associés à l'exercice physique chez les adultes souffrant de sténose, l’équipe a mené une étude. Dans le cadre des travaux, elle a utilisé un modèle informatique spécialisé pour simuler le flux sanguin dans les artères carotides à trois stades de sténose : sans obstruction, avec une obstruction légère de 30 % et avec une obstruction modérée de 50 %. Ensuite, les scientifiques ont comparé l'effet d'une fréquence cardiaque induite par l'exercice, de 140 battements par minute, et du rythme cardiaque au repos de 67 et 100 bpm.

Un exercice intense "peut entraîner la rupture de la sténose" et un AVC ischémique

D’après les résultats, publiés dans la revue Physics of Fluids, une accélération de la fréquence cardiaque causée par un exercice physique pourrait provoquer la migration de la plaque dans les artères carotides obstruées. "L'exercice intense a des effets néfastes sur les patients présentant des sténoses modérées ou plus importantes. Il augmente considérablement la contrainte de cisaillement dans la zone de sténose, ce qui peut entraîner la rupture de la sténose. Cette plaque rompue peut alors s'écouler vers le cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique", a expliqué Somnath Roy, auteur de l'étude, dans un communiqué.

Ainsi, les scientifiques ont conclu qu'il était important de prendre en compte les risques potentiels associés à l'exercice physique chez les personnes atteintes de sténose modérée ou sévère et d'adapter l'activité physique en conséquence.