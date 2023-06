Qu'est-ce qui nous empêche de changer ?

L'ESSENTIEL Changer de comportement est un processus complexe qui peut décourager certaines personnes.

Le refus du changement est souvent lié à des perceptions négatives de soi-même qu'il faut savoir surmonter.

Le "syndrome de l'imposteur" est aussi un obstacle fréquent au changement.

Si le cerveau humain préfère ce qu'il connaît déjà, pour progresser il doit assimiler de nouvelles habitudes. Les recherches en psychologie montrent que changer de comportement est un processus complexe et instable avec des rechutes et des abandons mais qui nous font progresser.

Qu'est-ce que les croyances limitantes ?

Les croyances limitantes sont des opinions ou des perceptions négatives que nous avons de nous-mêmes et qui conditionnent notre comportement. Souvent développées dans l'enfance, elles ont tendance à diminuer notre valeur et nos forces en nous faisant croire que nous sommes incapables ou insuffisamment compétents pour changer.

Pour les surmonter, il est essentiel de les identifier et de les remettre en question en développant non seulement une vision positive de soi mais aussi la confiance en ses capacités.

Comment gérer ses émotions pour faciliter le changement ?

Les émotions négatives peuvent rendre le processus de changement difficile. La peur, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse ou même la honte remplissent l'esprit de pensées négatives pouvant être décourageantes, qui agissent comme des obstacles et créent une résistance face au changement.

Pour les surmonter, il est important non seulement de les reconnaître, mais aussi d'apprendre à les gérer avec des techniques de gestion du stress comme la méditation ou la Thérapie Cognitive et Comportementale par exemple qui vont réduire leur impact sur notre processus de prise de décision et cultiver une attitude plus positive et constructive.

Qu'en est-il du syndrome de l'imposteur ?

Le syndrome de l'imposteur est une barrière fréquente au changement. Les personnes concernées ont tendance à croire qu'elles ne sont pas suffisamment intelligentes ou qu'elles n’accomplissent jamais rien d'important. Ce manque de confiance les fait douter sur leur légitimité et leurs compétences, rendant la prise de risque pour changer très difficile.

Pour surmonter cet obstacle, il est crucial de travailler sur l'estime de soi et de développer des stratégies qui renforcent la confiance en ses capacités comme l'identification des succès passés et la reconnaissance de ses forces qui permettent de franchir le pas vers une meilleure version de soi-même.

En savoir plus : "Du désir au plaisir de changer" de Françoise Kourilsky