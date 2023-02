Le tempérament de votre enfant peut-il changer ?

L'ESSENTIEL Il existe 9 traits de tempérament chez l’enfant qui influencent à la fois ses émotions, ses relations avec les autres, son niveau d'activité mais aussi d'adaptabilité à la nouveauté.

En tant que parent, et malgré son propre ressenti, il est important de respecter le tempérament de son enfant et s'adapter à lui pour faciliter son développement et ses relations.

La personnalité est à différencier du tempérament car elle se développe au fur et à mesure que l’enfant grandit.

Le tempérament d'un enfant influence à la fois ses émotions, ses relations avec les autres, son niveau d'activité mais aussi d'adaptabilité à la nouveauté. S'il en hérite en partie, il peut aussi être influencé par l'environnement dans lequel il grandit.

Il existe 9 traits de tempérament

Les traits du tempérament de l'enfant permettent de mieux comprendre son comportement :

• Son humeur, c'est-à-dire sa capacité à être joyeux et amical ou au contraire facilement contrarié.

• Ses réactions à quelque chose de positif ou négatif.

• Sa capacité à se concentrer y compris lors de stimuli extérieurs.

• Sa réaction à ses 5 sens.

• Son adaptabilité en cas de changement.

• Sa réaction à quelque chose de nouveau.

• Son niveau d'activité au quotidien.

• Sa propension à la routine.

• Sa persévérance à suivre certains objectifs.

Le rôle des parents sur le tempérament de l'enfant

Si les parents ont une influence sur le tempérament de leur enfant c'est parce qu'ils s'adaptent à sa façon d'être. Par exemple un enfant qui suit sa routine et s'adapte facilement va engendrer chez les parents un comportement plus bienveillant. En revanche, un enfant qui pleure beaucoup et fait des colères peut engendrer de l'impatience chez ses parents.

C'est pourquoi malgré son propre ressenti, il est important de respecter le tempérament de son enfant et de s'adapter à lui pour faciliter son développement et ses relations. C'est aussi une bonne façon de lui apprendre à mieux fonctionner avec son propre tempérament même s'il est difficile.

Faire la différence avec la personnalité

Au contraire du tempérament, la personnalité se développe au fur et à mesure que l'enfant grandit, en particulier au moment de l'adolescence et encore chez le jeune adulte. Elle sera ensuite plutôt constante et sera construite sur le tempérament mais aussi selon les événements de la vie.

On peut repérer la personnalité à travers le comportement et la gestion des émotions. On peut être extraverti ou non, chaleureux ou froid, ou encore anxieux ou calme.

En savoir plus : "Du tempérament au caractère" de Alexandre Dianine-Havard.