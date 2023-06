Que faire si votre enfant refuse de faire ses tâches ménagères ?

L'ESSENTIEL Lorsqu'un enfant refuse de participer aux tâches ménagères, il est essentiel de connaître les raisons de son refus.

Il faut lui faire comprendre l'importance de sa participation à la vie de la famille.

Un conseil : ne jamais accomplir à sa place les tâches qu'il refuse de faire !

Si votre enfant résiste à l'idée de faire ses tâches ménagères, c'est qu'il est important d'adopter une approche différente pour résoudre ce problème. En comprenant les raisons de son refus et en utilisant des techniques appropriées il est possible de motiver son enfant à s'impliquer et l'aider à développer les valeurs de responsabilité et de collaboration.

Commencer par communiquer de façon respectueuse

L'un des premiers réflexes quand son enfant refuse de faire une tâche ménagère est de le punir, de crier ou de le blâmer. Au contraire, il est préférable d'insister calmement pour que la tâche soit accomplie en lui accordant par exemple une période raisonnable pour l'effectuer et, bien sûr, valoriser ses efforts s'il la réalise.

Prenez aussi le temps de lui expliquer l'importance de sa participation pour le bon fonctionnement de la vie de famille afin de l'aider à coopérer volontairement.

Utiliser l'humour et le jeu

Il s'agit par exemple de lui demander de devenir votre « assistant » lorsque vous préparez les repas, en l’habillant avec un tablier ou un chapeau pour mélanger les ingrédients ou laver les légumes. Vous pouvez aussi lui confier des petites tâches comme plier les serviettes ou ramasser les jouets éparpillés.

Pour ranger sa chambre de façon ludique, proposez-lui de jouer au « détective » en lui demandant de trouver tous les jouets qui sont hors de leur cachette, vous pouvez aussi organiser un concours pour voir qui peut ranger le plus rapidement.

N'hésitez pas non plus à mettre de la musique entraînante et invitez votre enfant à danser pour rendre l'activité plus amusante et agréable. Il est aussi possible de chanter, raconter des blagues ou des histoires drôles pendant que vous travaillez ensemble.

L'encourager sans faire à sa place

Même si vous êtes tenté, il est essentiel de ne pas accomplir les tâches à la place de son enfant. Vous lui transmettriez alors le message que sa participation n'est pas essentielle. Offrez-lui plutôt votre aide en tant que soutien encourageant et félicitez-le lorsqu'il s'implique activement avec vous.

Vous pouvez également demander l'aide d'un autre enfant, comme un frère, une sœur ou un ami, pour accomplir les tâches ensemble. Travailler en équipe lui procurera l'énergie nécessaire pour mener à bien ses responsabilités tout en renforçant son sentiment d'appartenance et sa capacité à collaborer.

En savoir plus : "Éduquer Sans Crier: Un guide pratique complet pour élever des enfants plus heureux et plus confiants en remplaçant la colère et les punitions par la discipline positive" de Sophie Fontaine