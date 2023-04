Quelles tâches ménagères pouvez-vous confier à votre enfant ?

L'ESSENTIEL En confiant des tâches ménagères adaptées à l'âge de votre enfant et à ses capacités, vous lui transmettez le message que vous avez confiance en lui.

Pourquoi confier des tâches ménagères à son enfant ?

En souhaitant confier des tâches ménagères adaptées à son âge et ses capacités, vous lui transmettez le message que vous avez confiance en lui et que vous savez qu'il est capable de prendre certaines responsabilités. Cette implication dans le quotidien de la maison lui permet non seulement de se sentir utile, mais aussi d'appartenir à la cellule familiale, tout comme les autres membres.

Que peut-on demander à son enfant ?

Si à partir de 3 ans vous pouvez demander que votre enfant vous aide à accomplir certaines tâches simples, ce n'est souvent qu'à partir de 5 ans qu'il va pouvoir être plus autonome. Il peut alors s'occuper de ranger le lave-vaisselle, mettre la table, mettre les vêtements dans le panier à linge, arroser les plantes ou dépoussiérer certains meubles accessibles.

Quand il grandit, en général à partir de 8 ans, il peut alors faire son lit, étendre une partie du linge, balayer, préparer un en-cas, ou nourrir les animaux de la maison.

Comment l'aider à trouver son intérêt ?

Quand votre enfant est petit, en le valorisant comme un « grand » vous pouvez l'intéresser à certaines tâches. Cependant s’il se décourage, revoyez peut-être le niveau que vous lui demandez, et gardez une attitude encourageante en répétant avec de la patience.

Vous pouvez aussi utiliser une forme de récompense comme un autocollant ou une image quand il accomplit la tâche, et lui laisser choisir ce qu'il préfère entre deux ou trois choix.

N'hésitez pas non plus à varier pour éviter qu'il s'ennuie, passer du temps avec lui pour faire les tâches ménagères ensemble, et pourquoi pas mettre en place des règles de jeu ludique comme se chronométrer ou chanter une chanson en même temps.

Les erreurs à éviter

Souvenez-vous que l'implication de votre enfant doit rester collaborative, n'insistez donc pas s'il est ronchon ou en colère, au risque que cela se transforme en dispute. N'utilisez jamais les tâches ménagères comme une punition et évitez de le payer, en tout cas pas de façon hebdomadaire mais éventuellement ponctuelle quand il accomplit une tâche en dehors du quotidien (laver la voiture ou désherber par exemple).

