Allergie : attention au cocktail particules désertiques, ozone et pollens

L'ESSENTIEL Un "cocktail" particules désertiques, ozone et pollens risque de créer des difficultés aux personnes souffrant d'allergies saisonnières cette semaine.

Un nuage de poussière du Sahara va traverser le sud-est de la France jusqu'au 22 juin.

Le R.N.S.A ajoute que les risques d'allergies aux pollens de graminées restent de niveau moyen à élevé en France.

Graminées, tilleuls… plusieurs pollens sont présents dans le ciel français, mais la véritable difficulté pour les personnes allergiques risque de devenir du Sahara. Du sable du désert va traverser le sud-est de la France cette semaine.

Troubles respiratoires : le sable du Sahara traverse le sud-est de la France

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) prévient dans la mise à jour de sa carte de France des risques allergiques du 20 juin 2023. "Un épisode de poussières désertiques est annoncé dans plusieurs régions à partir du 20 juin. Le "cocktail" particules désertiques, ozone et pollens nécessite par conséquent la plus grande vigilance surtout chez les allergiques".

Selon le site Météo Express, les régions méditerranéennes seront les premières touchées par ce sable venu du Sahara. C’est la Corse qui enregistrera les concentrations en poussières les plus importantes. "Les mardi 20 et mercredi 21 juin, le sable survolera toutes les régions du quart sud-est. Les concentrations s’annoncent notables et suffisantes à donner une teinte particulière au ciel (aspect laiteux voire ocre). Ces poussières pourront passagèrement déborder des Pyrénées à l’Alsace tandis que le nord et l’ouest ne seront pas concernés. Elles commenceront à reculer dès jeudi 22 juin avant une fin d’épisode vendredi", prévient l’organisme.

Si ces poussières désertiques pénètrent moins facilement dans l'organisme que les particules fines en raison de leur taille plus élévée, elles peuvent provoquer une gêne respiratoire ou amplifier des troubles existants (asthme, allergie saisonnière) si le taux est important. Les problèmes respiratoires sont d'autant plus importants si le sable est couplé à d’autres éléments problématiques tels que l’ozone et le pollen, comme c’est le cas cette semaine. Les personnes fragiles doivent ainsi se montrer prudentes jusqu'à la fin de la semaine.

Allergie aux pollens : les graminées et les tilleuls toujours présents

Par ailleurs, le temps chaud et ensoleillé continue de profiter aux pollens de graminées. Ils restent ainsi présents sur toute la France. Le risque d'allergie est classé moyen à élevé par le R.N.S.A, selon les départements. “Les nombreux orages qui traverseront le pays ces prochains jours s'accompagneront de fortes averses de pluie qui viendront donner un peu de répit aux allergiques en venant plaquer les pollens au sol. Les concentrations polliniques dans l'air baisseront normalement en fin de semaine”, précise l’organisme.

De plus, les tilleuls sont en floraison. Les allergies de proximité seront ainsi possibles pour les personnes souffrant de rhinite saisonnière. En revanche, les pollens de chêne, de châtaignier, d'olivier, de plantain, d'oseille et d'orties (urticacées) devraient les laisser tranquilles. Les risques d’allergie sont faibles.