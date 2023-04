Allergie au pollen : 8 conseils pour lutter contre sans médicaments

L'ESSENTIEL Le pollen provoque des allergies au retour du printemps.

Si des médicaments permettent de diminuer les symptômes, ils entraînent souvent des effets indésirables comme de la somnolence.

Pour soulager une allergie au pollen, adopter quelques réflexes dans son quotidien et adapter son alimentation peuvent être efficaces.

Ecoulement nasal, éternuements, démangeaisons oculaires et congestion nasale… Ces symptômes désagréables sont bien connus des allergiques au pollen qui sont nombreux à avoir recours à des médicaments de synthèse, comme les antihistaminiques, pour pouvoir profiter du printemps ! Mais, ce n’est pas la seule solution.

Les plantes permettent de soulager les symptômes d'une allergie au pollen

Parmi les options proposées par Dr Jo Reed, spécialiste des allergies, de l'asthme et de l'immunologie à l'hôpital Ochsner Health en Louisiane (Etats-Unis), il y a le recours aux plantes. Selon plusieurs études scientifiques, la pétasite est un puissant antihistaminique capable de contrôler le rhume des foins. Elle a un avantage par rapport à un médicament : "il ne provoque pas de somnolence, contrairement à certains médicaments antiallergiques en vente libre", précise la spécialiste.

L'huile d'eucalyptus, issue des feuilles d'eucalyptus, est efficace pour aider à soulager les symptômes liés à l'asthme, la sinusite, la bronchite et la toux. Mais, il a également été reconnu par des travaux comme réduisant les allergies causées par l'inflammation. Il est conseillé d’ajouter quelques gouttes dans un bol d'eau chaude et d’en respirer les vapeurs.

Allergie au pollen : boire du thé vert et manger épicé aident à réduire les symptômes

Du côté de l’alimentation, une boisson déjà connue pour ses vertus bien-être et santé a fait ses preuves pour lutter contre l’allergie printanière. Il s’agit du thé vert qui contient une substance qui peut bloquer certaines réponses allergiques dans l'organisme, selon des études menées par des scientifiques japonais. Il peut ainsi réduire les éternuements et les démangeaisons oculaires.

Dans l’assiette, il est bon d’utiliser des épices, comme le poivre de Cayenne qui contient de la capsaïcine, connue pour réduire la congestion nasale. L’ail est également un bon allié : il contient de l'allicine, un anti-inflammatoire qui peut réduire le gonflement et l'inflammation.

Des appareils aident à mieux respirer pendant la période des allergies

Il est aussi conseillé de se procurer un pot neti. Cet objet au bec long et fin peut aider à dégager les sinus obstrués. "Remplissez le pot avec de l'eau chaude stérile et du sel avant de pencher la tête en arrière et de laisser la solution pénétrer dans les voies nasales par une narine. Continuez jusqu'à ce que la solution s'écoule par l'autre narine”, indique la Dr Jo Reed.

Et comme les allergies saisonnières sont susceptibles de provoquer une sécheresse du nez et des sinus, entraînant une congestion et un gonflement, acheter un humidificateur d'air peut être un bon investissement. "Cet appareil libère de la vapeur d'eau dans l'air et aide à hydrater les voies nasales et sinusales sèches, ce qui réduit la congestion et l'inconfort", explique la dr Reed.

Comment éviter que le pollen envahisse la maison et les vêtements ?

Passer régulièrement l’aspirateur est recommandé. Cela permet de débarrasser votre maison du pollen, surtout si l'appareil est équipé d'un filtre à particules à haute efficacité. Ces filtres réduisent, en effet, efficacement la quantité de pollen responsable des symptômes à l'intérieur de la maison.

La Dr Reed conseille également de porter des vêtements de protection pour réduire l'exposition au pollen lorsque vous êtes à l'extérieur : "portez des lunettes de soleil, un chapeau à large bord et un pantalon long pour éviter que le pollen n'entre en contact avec votre peau".

Enfin, n'oubliez pas d'enlever vos vêtements à la fin de la journée et de prendre une douche, voire de vous laver les cheveux, pour éliminer le pollen, rappelle l'experte.