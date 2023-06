Calculs rénaux et chaleur : les conseils pour réduire les risques cet été

L'ESSENTIEL Une fois que vous avez eu un calcul rénal, vous avez jusqu'à 50 % de chances d'en avoir un autre dans les 10 prochaines années.

La probabilité d'avoir des calculs rénaux lorsqu'il fait chaud est plus importante en raison du risque de déshydratation.

Des changements alimentaires ainsi que la consommation de beaucoup d'eau peuvent aider à éviter ce trouble.

Environ une personne sur dix développera des calculs rénaux au cours de sa vie. Il s'agit de petites pierres formées par des sels minéraux comme l'oxalate de calcium qui s'accumulent dans le rein. La formation de ces cristaux de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre, aussi appelés lithiases, est souvent liée à la déshydratation. C'est pourquoi les risques d'en souffrir sont plus important l'été.

Heureusement, des gestes simples permettent de prévenir la formation des calculs rénaux. Megan Bollner du département d'urologie d'University of Texas Southwestern Medical Center à Dallas, les détaillent.

Calculs rénaux : boire suffisamment d'eau est crucial

"Une fois que vous avez eu un calcul rénal, vous avez jusqu'à 50 % de chances d'en avoir un autre dans les 10 prochaines années", rappelle Megan Bollner dans le communiqué de son établissement. "Mais de nombreux facteurs de risque de calculs rénaux récurrents sont sous votre contrôle, et changer vos habitudes alimentaires peut faire une grande différence".

Pour prévenir la formation de calculs rénaux, surtout en période de fortes chaleurs, il est essentiel :

de boire suffisamment pour rester hydrater et diluer l'urine : "les personnes qui ont eu des calculs rénaux devraient boire au moins 2 litres (8 tasses) et idéalement 3 litres (12 tasses) d'eau par jour", précise Megan Bollner ;

de boire plus d'eau quand il fait chaud et de vous transpirer ;

d'ajouter du jus de citron ou de citron vert à votre eau, car "les citrates se lient au calcium pour aider à bloquer la formation de calculs".

Lithiases : la liste des aliments à privilégier et à éviter

Outre l'hydratation, l'alimentation joue un rôle important dans la prévention des lithiases. Il est recommandé de limiter l'apport en sodium et en protéines animales, car ces aliments favorisent la formation de calculs rénaux.

Si les fruits et légumes sont conseillés pour leur richesse en vitamines, minéraux et antioxydants, il faut éviter ceux qui contiennent de l'oxalate de calcium, tels que les épinards, les betteraves, les noix, les germes de blé, la rhubarbe et le soja. "Bien qu'il soit peu probable que la consommation d'oxalate seule provoque des calculs, des quantités excessives d'oxalates peuvent augmenter considérablement le risque. Ayez une alimentation variée et buvez plus d'eau ou mangez une portion de produits laitiers lorsque vous consommez des aliments riches en oxalate", ajoute l'experte.

Par contre, si vous êtes une personne à risques, il est bon de consommer des aliments riches en calcium. "Il peut sembler contre-intuitif de recommander le calcium alors que la plupart des calculs rénaux sont partiellement composés de calcium. Cependant, l'absorption d'une quantité normale de calcium est essentielle à la régulation du calcium par l'organisme. Le calcium des aliments se combine avec les oxalates dans les intestins, conduisant les oxalates dans les matières fécales au lieu de l'urine. Ce qui réduit le risque de développer des calculs d'oxalate de calcium", précise l'article universitaire. Megan Bollner conseille d'absorber entre 1.000 à 1.200 milligrammes de calcium par jour provenant de produits laitiers, de soja, de haricots, de tofu enrichi et de légumes verts tels que le chou frisé et le brocoli.

Calculs rénaux : les symptômes à repérer

Les symptômes des calculs rénaux comprennent une forte douleur dans le bas du dos, des nausées, des vomissements, de la fièvre, des frissons et de l'urine sanglante. Certains patients ne présentent aucun symptôme, surtout si les lithiases sont petites.

Si vous pensez avoir un calcul rénal, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour enlever les calculs.

Outre la déshydratation, les facteurs contribuant à la récidive comprennent les antécédents familiaux, les maladies rénales sous-jacentes, l'obésité, le diabète, les choix alimentaires et les maladies inflammatoires de l'intestin.