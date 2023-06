Seniors : l’aspirine même à faible dose augmente le risque d’anémie

L'ESSENTIEL L’anémie se traduit par une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang.

La carence en fer est généralement la principale cause de l’anémie.

Une nouvelle étude a observé que la prise quotidienne d’aspirine pourrait augmenter les risques d’anémie.

Grâce à ses propriétés antalgique, anti-inflammatoire et antipyrétique, l’aspirine est généralement prescrite pour atténuer la fièvre et les douleurs. Selon une récente étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, ce médicament pourrait augmenter le risque d’anémie même lorsqu’il est pris à faible dose.

L’aspirine pourrait-elle augmenter les risques d’anémie ?

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de l'Université Monash de Melbourne (Australie) ont examiné l’essai ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE), qui comprenait 19.114 personnes âgées de 70 ans et plus. Les participants avaient été assignés au hasard à prendre 100 mg d’aspirine par jour ou un placebo.

L’anémie se caractérise par une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. Plusieurs causes peuvent être responsables de ce trouble, mais la carence en fer est le facteur le plus fréquent. Au cours de l’étude, les chercheurs ont donc mesuré le taux d’hémoglobine des participants. Le taux de ferritine, une protéine capable de stocker du fer, a également été évalué au début des travaux et trois ans après.

Un risque d’anémie de 23,5 % chez les plus de 70 ans

Les chercheurs ont constaté une diminution du taux d’hémoglobine et des concentrations de ferritine chez les patients traités avec l’aspirine. D’après les résultats, les volontaires ayant reçu quotidiennement une faible dose d’aspirine avaient un risque de 23,5% de développer une anémie par rapport au groupe témoin.

Une des complications liées à la prise d’aspirine est un risque accru de saignements, en particulier au niveau gastro-intestinal. Les scientifiques ont donc suggéré que la réduction du taux d’hémoglobine était probablement due à des pertes de sang étant donné la baisse plus importante de la ferritine chez les volontaires ayant reçu de l’aspirine.