Comment éviter d'attraper la «tourista» pendant vos vacances

Pendant l’été, certaines infections ne doivent pas être ignorées. La tourista, ou diarrhée infectieuse du voyageur, en fait partie. Elle se caractérise par une diarrhée récurrente - au moins trois fois par jour - accompagnée de fièvre, de vomissements et de douleurs abdominales. Ses symptômes sont très gênants, mais la maladie reste généralement peu grave.

Privilégier les aliments cuits et boire de l'eau en bouteille

"Tous les voyageurs sont susceptibles d’attraper la tourista, explique Christophe Rapp, infectiologue à l’hôpital Bégin (Saint-Mandé), directeur du centre de santé international CMETE (Paris) et président de la société de médecine des voyages (SMV). Moins les conditions d’hygiène du pays visité sont bonnes, plus le risque de contracter la diarrhée du voyageur est élevé". La tourista vient de l'alimentation. En cas de doute sur la qualité de la nourriture, celle-ci doit être consommée très cuite pour éviter l'infection par la bactérie responsable de la tourista. Il faut donc éliminer tous les aliments non cuits, comme les crudités. Autre facteur important : boire de l'eau en bouteille et non celle du robinet, ou alors la stériliser avec des pastilles ou la faire bouillir, et supprimer les glaçons. Enfin, veillez à bien vous laver les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique, avant chaque repas.

Attention aux enfants et aux personnes âgées

Les groupes les plus à risques de contracter la diarrhée infectieuse du voyageur sont les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'autres maladies qui affaiblissent leurs défenses immunitaires, comme le Sida. "Les formes graves touchent les personnes âgées ou les enfants, qui peuvent, s’ils ne sont pas pris en charge, mourir par déshydratation, met en garde Christophe Rapp. C’est ce que l’on observe chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays à revenus limités (Afrique, Asie)".