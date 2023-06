La façon dont on gère le menu de son téléphone, un marqueur d’Alzheimer ?

L'ESSENTIEL La simulation de navigation dans un menu téléphonique aiderait à identifier les premiers changements dans le fonctionnement quotidien des adultes susceptibles de souffrir de la maladie d’Alzheimer.

Le test comprend trois tâches : le renouvellement d'une ordonnance, l’appel d’une compagnie d'assurance maladie et une transaction bancaire.

Les volontaires ayant des difficultés à les accomplir présentaient une concentration élevée d'amyloïde et de tau dans leur cerveau, à savoir des caractéristiques de la pathologie.

1,2 million. C’est le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Dans de nombreux cas, cette pathologie neurodégénérative n'est diagnostiquée qu'après que les symptômes (perte de mémoire, troubles dans l’exécution des gestes, désorientation dans le temps et l’espace…) aient déjà commencé à affecter la vie quotidienne du patient. C'est pourquoi les chercheurs travaillent sur des moyens de dépister la maladie avant l'apparition de manifestations cognitives prononcées.

Alzheimer : la simulation de navigation dans un menu téléphonique comprend trois tâches

Récemment, une équipe du système de santé Mass General Brigham (États-Unis) a utilisé le Harvard Automated Phone Task (APT) dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Journal of Alzheimer’s Disease. Il s’agit d’un test à réaliser en quelques minutes sur son téléphone. Ce dernier comprend trois tâches qu'une personne âgée peut rencontrer sur un menu téléphonique, comme le renouvellement d'une ordonnance, l'appel d'une compagnie d'assurance maladie pour choisir un nouveau médecin traitant et le traitement d'une transaction bancaire. Pour accomplir ces tâches, les adultes doivent naviguer dans un système de réponse vocale interactive.

Pour mener à bien les recherches, 77 personnes, sans signe de détérioration cognitive avancée, ont été recrutées. Les participants ont dû faire la brève simulation de navigation dans un menu téléphonique. Ils ont aussi effectué des tests cognitifs et de scintigraphies cérébrales qui mettent en avant des dépôts d'amyloïde et de tau dans différentes régions du cerveau, soit des caractéristiques la maladie d'Alzheimer.

Un lien entre la performance des participants et la présence dépôts d'amyloïde et de tau

Le test a permis de constater une association entre la performance des participants et la présence de ces dépôts dans le cerveau. Selon les résultats, un peu moins d'un tiers des participants ne souffrant pas de troubles cognitifs présentait des signes d'une concentration élevée d'amyloïde et de tau dans leur cerveau et avaient des difficultés à accomplir les tâches les plus difficiles de l'évaluation.

"Ceci est remarquable car la plupart des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer commencent par présenter des troubles de la mémoire à court terme, des difficultés à trouver les mots et des problèmes de sens de l'orientation. Elles peuvent également présenter une baisse de motivation, une dépression, de l'irritabilité et de l'anxiété", a expliqué l’équipe dans un communiqué.