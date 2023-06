Lithiase : on lui retire un calcul rénal de 800 grammes !

L'ESSENTIEL Un soldat retraité sri-lankais s’est fait retirer le plus gros calcul rénal du monde, qui pèse 801 grammes et mesure 13,37 centimètres de long.

L’ex-sergent a dépassé l’ancien record qui était enregistré à 620 grammes, en 2008, au Pakistan.

Les lithiases rénales sont des dépôts formés par la cristallisation de minéraux et de sels dans les reins qui filtrent le sang.

Incroyable mais vrai. Au Sri Lanka, des médecins ont retiré le plus gros et le plus lourd calcul rénal au monde chez un ancien sergent, Canistus Coonge, âgé de 62 ans. C’est ce qu’a annoncé l’armée du pays ce mercredi 14 juin dans un communiqué. Quelque temps avant l’opération, le soldat retraité avait indiqué à la chaîne de télévision locale Swarnavahini, qu'il souffrait de douleurs abdominales depuis 2020 et que les médicaments pris par voie orale ne faisaient pas effet. "On m'a dit de subir une intervention chirurgicale après un récent scanner ", avait-il précisé.

Le calcul rénal retiré pèse 801 grammes et mesure 13,37 centimètres de long

Selon l’armée, l’ancien sous-officier a été opéré le 1er juin à l'hôpital militaire de Colombo. Les praticiens lui ont découvert un calcul rénal qui pesait 801 grammes, soit plus de cinq fois le poids d'un rein moyen chez les hommes, et mesurait 13,37 centimètres de long, contre 10 à 12 centimètres pour un rein moyen. Après le retrait de la lithiase, le Guinness World Records a reconnu que le sexagénaire avait dépassé l’ancien record du plus gros calcul rénal enregistré au Pakistan en 2008. Ce dernier pesait 620 grammes.

Calculs rénaux : des dépôts formés par la cristallisation de minéraux et de sels

"Le plus important pour nous est que le rein fonctionne normalement malgré ce calcul", a déclaré le chirurgien militaire K. Sutharshan. Après l’intervention chirurgicale, Canistus Coonge a indiqué qu’il se sentait "normal maintenant".

Pour rappel, les calculs sont des dépôts formés par la cristallisation de minéraux et de sels dans les reins qui filtrent le sang. D’après le Manuel MSD, les petits calculs peuvent être asymptomatiques, mais ceux qui sont d’une plus grande taille peuvent provoquer une douleur insoutenable dans la zone située entre les côtes et les hanches dans le dos. "La formation du calcul peut être parfois prévenue par un changement de régime alimentaire ou par une augmentation de l’apport de liquides", peut-on lire sur son site.