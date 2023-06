Chikungunya : un candidat vaccin montre son efficacité

L'ESSENTIEL Le chikungunya est une maladie transmise par les moustiques qui provoque de la fièvre et des douleurs articulaires.

Présente en Afrique et en Amérique, la maladie pourrait se développer en France où l'on note la présence du moustique tigre qui peut la transmettre.

Un candidat vaccin en essai de phase 3 a montré sa capacité à générer des anticorps chez 99% des participants.

Le chikungunya est une maladie virale transmise par des moustiques du genre Aedes. Les symptômes les plus fréquents sont une fièvre et des douleurs articulaires. La maladie est endémique dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique.

La présence du moustique tigre en France et dans d'autres régions du monde fait craindre son apparition en métropole. Cependant, un candidat vaccin contre le chikungunya a récemment montré son efficacité, à la suite d'un essai clinique de phase 3 publié dans la revue scientifique The Lancet.

Le chikungunya, une maladie virale qui menace la santé publique mondiale

Le chikungunya se transmet à l'homme par la piqûre de moustiques, notamment des moustiques tigres. Cette maladie est endémique dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique.

Le virus qui est à son origine peut causer des symptômes très invalidants, tels que des douleurs articulaires aiguës et chroniques, une fièvre élevée, des éruptions cutanées, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Bien que la mortalité soit faible, le chikungunya peut générer une souffrance persistante chez les personnes atteintes. Le développement d'un vaccin efficace contre cette maladie qui menace la santé publique mondiale est donc une priorité.

Un candidat vaccin contre le chikungunya efficace à 99%

L'essai clinique de phase 3 de ce candidat vaccin contre le chikungunya a porté sur 4.115 adultes en bonne santé dans 43 sites d'étude aux États-Unis. Il a montré qu'il était généralement bien toléré, produisant après une seule injection une réponse immunitaire chez 99% des participants. Les réponses immunitaires des participants ont été évaluées une semaine, 28 jours, trois mois et six mois après leur vaccination.

Quelques effets indésirables ont été observés dans les 21 jours suivant la vaccination, tels que de la fièvre et des douleurs articulaires, des maux de dos, des symptômes neurologiques, des problèmes cardiaques ou une éruption cutanée. Toutefois, l'essai n'a pas été mené dans une région où la maladie est endémique, ce qui ne permet pas de conclure sur l'efficacité et la sécurité du vaccin dans ces populations.

Malgré les avancées du vaccin contre le chikungunya, des limites à prendre en compte

Bien que le candidat vaccin montre des résultats prometteurs, il reste quelques challenges à relever. Le candidat vaccin est fabriqué à partir d'une version affaiblie du virus vivant, ce qui peut limiter son efficacité et sa sûreté chez les personnes dont le système immunitaire est faible et chez les femmes enceintes.

De plus, l'immunité préexistante des participants à l'étude est inconnue, ce qui pourrait influencer le taux de réussite dans les régions endémiques. Les experts soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur ce vaccin, notamment sur la durée de protection offerte, pour comprendre comment il peut être utilisé dans les programmes de vaccination de masse.