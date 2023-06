Comment le stress peut conduire à l'obésité

L'ESSENTIEL Le stress perturbe la réponse du cerveau à la satiété.

En exacerbant les signaux de récompense, il pousse à la consommation d'aliments riches en sucre et en graisses.

Le stress chronique peut aussi perturber l'assimilation des nutriments, contribuant ainsi à la prise de poids.

Une étude menée par des chercheurs australiens et publiée dans la revue Neuron met en lumière comment le stress peut contribuer à l'obésité. Les scientifiques ont découvert que le stress chronique affecte la réponse naturelle du cerveau à la satiété, perturbant ainsi la régulation de l'appétit. Les signaux de récompense sont exacerbés, incitant à consommer des aliments riches en calories, en sucre et en matières grasses.

Le rôle de la molécule NPY dans la prise de poids

La molécule NPY produite dans le cerveau en réponse au stress jouerait un rôle central dans la prise de poids que peut entraîner ce mode d'alimentation. Les chercheurs ont constaté que des souris stressées et suivant un régime riche en graisses consommaient trois fois plus d'aliments sucrés et appétissants. En bloquant cette molécule qui active les cellules d'une partie du cerveau dite "habenula latérale" chez ces souris, les scientifiques ont réussi à atténuer leur consommation d'aliments réconfortants et réduire leur prise de poids.

Le stress affecte aussi l'assimilation des aliments

Cette étude met ainsi en avant le rôle crucial du stress dans la régulation de l'appétit et son impact sur la prise de poids. Mais l'impact du stress ne se limite pas à la consommation accrue d'aliments riches en calories. Le stress chronique peut aussi perturber le mécanisme d'assimilation des nutriments, conduisant à une augmentation de la graisse viscérale - la graisse qui s'accumule autour des organes internes et est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. En effet, le stress peut affecter la production d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui ont un impact sur la digestion et le stockage des graisses.

Comment lutter contre le stress pour prévenir l'obésité

Il est essentiel de prendre en compte le rôle du stress dans la prise de poids et de chercher des moyens de lutter contre le stress pour prévenir l'obésité. La pratique régulière d'exercices physiques, la méditation et la relaxation, ainsi que la qualité du sommeil peuvent contribuer à réduire le stress. Il est également utile de favoriser une alimentation équilibrée et saine, riche en fibres, fruits et légumes, tout en limitant les aliments riches en sucre et en matières grasses. Enfin, consacrer du temps à des activités agréables et sociales peut aider à réduire le stress et favoriser une vie saine et équilibrée.