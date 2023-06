La drépanocytose, un enjeu de santé publique en France

L'ESSENTIEL La drépanocytose est une maladie génétique grave aux multiples symptômes apparue en Afrique et en Inde.

Elle est désormais la maladie génétique la plus répandue en France du fait des mouvements de population.

La journée mondiale de la drépanocytose aura lieu le 19 juin prochain pour mieux sensibiliser le public à cette maladie encore méconnue.

La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde et la France n’échappe pas au fléau. En effet, en dix ans, le nombre de cas a augmenté de plus de 50 % sur le territoire.

Drépanocytose : une maladie chronique du sang

Aujourd’hui, l’infection touche un peu plus de 400 naissances chaque année et le dépistage généralisé est désormais en cours de test, d’après la Haute Autorité de Santé.

La drépanocytose est une maladie génétique grave du sang qui affecte l’hémoglobine des globules rouges. “Elle est caractérisée par une anomalie de l’hémoglobine, principale protéine du globule rouge. L’hémoglobine transporte l’oxygène depuis les poumons vers les tissus et participe à l’élimination du dioxyde de carbone. Dans la drépanocytose, la forme anormale adoptée par cette protéine engendre des déformations des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides”, indique l’Inserm.

La maladie se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d’infections. Une crise peut être déclenchée par plusieurs facteurs : l’altitude; la déshydratation; un stress intense ou encore un changement de température brutal, détaille l'Assurance Maladie.

A l'heure actuelle, la drépanocytose ne se guérit pas et les seuls traitements disponibles ne servent qu'à atténuer ou prévenir les douleurs provoquées par cette maladie. Le seul traitement curatif disponible est la greffe de moelle osseuse.

Drépanocytose : une maladie encore méconnue

Apparue en Afrique et en Inde, elle est depuis devenue très présente en Amérique, tout particulièrement aux Antilles et au Brésil, ainsi qu’en Europe de l’Ouest du fait des mouvements de populations.

À une semaine de la journée mondiale de cette pathologie, fixée le 19 juin, médecins et responsables associatifs appellent à multiplier les campagnes de sensibilisation et les dépistages pour réduire sa propagation : "Beaucoup trop de gens ne connaissent pas cette maladie. Il est urgent que chacun y soit sensibilisé car elle peut toucher tout le monde, il ne s’agit pas que d’une maladie de Noir", témoigne pour France24, Pauline Mbaku de l’association française Espoir de vivre et maman d’une adolescente atteint de cette maladie.

Aujourd’hui, le seul moyen d’éviter à un couple d’avoir un enfant atteint de drépanocytose est de tester les deux parents afin de vérifier qu’ils ne sont pas porteurs sains de la maladie.