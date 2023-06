Regarder des œuvres d'art en ligne réduit l'anxiété et améliore l'humeur

L'ESSENTIEL La visualisation d'œuvres d'art en ligne peut réduire de manière significative la mauvaise humeur et l'anxiété.

240 participants à une étude ont regardé une exposition interactive des nymphéas de Monet sur Google Arts et Culture.

Bilan : les participants ont déclaré se sentir moins anxieux et de meilleure humeur après avoir regardé ces oeuvres.

240 participants

Des recherches antérieures ont déjà montré que l'observation d'œuvres d'art en vie réelle, comme la visite d'un musée ou la présence de tableaux dans les chambres d'hôpital, pouvait améliorer l'humeur, réduire le stress et accroître le bien-être. Les chercheurs ont donc voulu évaluer si regarder des peintures sur un écran peut également avoir un effet positif sur la santé mentale.

Pour ce faire, l'équipe de recherche a recruté 240 participants à l'Université de Vienne et les a invités à visionner une exposition interactive de nénuphars de Monet sur Google Arts et Culture. Les participants ont été invités à visionner l'exposition sur un ordinateur ou un smartphone. Une fois le visionnage terminé, ils ont rempli un questionnaire pour partager leurs ressentis.

Bilan : les participants ont déclaré se sentir moins anxieux et avoir une meilleure humeur après avoir regardé les peintures. L'effet était plus important chez les personnes appréciant l'art et chez ceux ayant regardé les images sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone. De plus, les participants ayant généralement des réactions émotionnelles plus fortes ont bénéficié davantage de l'effet positif de l'art.

Deux grands enseignements

"Notre étude comporte deux grands enseignements", a déclaré l'auteur de l'étude MacKenzie Trupp. "Premièrement, nous apportons des preuves supplémentaires que le fait de prendre un moment dans la journée pour s'arrêter et passer quelques minutes à regarder de l'art en ligne peut réduire la mauvaise humeur et l'anxiété. Deuxièmement, ces bénéfices peuvent être plus importants pour ceux qui éprouvent plus de plaisir et de sens à regarder de l'art. Les personnes qui souhaitent appliquer cette méthode dans leur vie quotidienne devraient ainsi choisir des œuvres d'art qu'elles aiment particulièrement et réfléchir à la raison pour laquelle elles les trouvent significatives, afin d'augmenter leur sensation de bien-être", conclut-il.

Les professionnels du secteur de la santé mentale pourraient aussi envisager de recourir à des expositions d'art virtuelles pour améliorer l'état psychologique de leurs patients.