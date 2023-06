La lumière rouge fait reculer la myopie chez les enfants

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une thérapie basée sur l'exposition à la lumière rouge appelée RLRL permet de faire reculer la myopie chez les enfants.

Pour parvenir à ces résultats, des chercheurs ont mené un essai clinique randomisé de 12 mois dans 10 écoles primaires de Shanghai, en Chine.

A la fin de l'expérience, l'incidence de la myopie sur 12 mois était de 40,8 % (49 sur 120) dans le groupe d'intervention et de 61,3 % (68 sur 111) dans le groupe de contrôle, soit une réduction relative de 33,4 % de l'incidence.

Une nouvelle étude clinique randomisée menée en Chine a révélé que l'exposition répétée à une lumière rouge de faible intensité peut prévenir la myopie chez les enfants atteints de prémyopie.

Une étude clinique prometteuse pour prévenir la myopie chez les enfants

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené un essai clinique randomisé de 12 mois dans 10 écoles primaires de Shanghai, en Chine. Les enfants ont été répartis de manière aléatoire en deux groupes, l'un d'entre eux recevant une thérapie basée sur l'exposition à la lumière rouge tandis que l'autre poursuivait ses activités habituelles sans intervention.

Les résultats ont montré que le groupe d'intervention avait une incidence de myopie plus faible par rapport au groupe témoin. En effet, l'incidence de la myopie sur 12 mois était de 40,8 % (49 sur 120) dans le groupe d'intervention et de 61,3 % (68 sur 111) dans le groupe de contrôle, ce qui correspond à une réduction relative de 33,4 % de l'incidence.

Une bonne acceptabilité du traitement

"Dans cet essai clinique randomisé, la thérapie RLRL s'est révélée être une nouvelle intervention efficace pour la prévention de la myopie, avec une bonne acceptabilité par l'utilisateur", concluent les chercheurs.

La lumière rouge agit en stimulant la rétine et en favorisant le développement de l'oeil. Cette approche semble très prometteuse et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches de prévention ou de traitements de la myopie chez les enfants, et pourquoi pas, chez les adultes également. Toutefois, une étude plus large et sur une plus longue période est nécessaire pour évaluer pleinement l'efficacité et la sécurité de cette approche.

La myopie chez les enfants : une préoccupation croissante

La myopie est un trouble de la réfraction de l'œil qui est caractérisé par une vision claire des objets proches, mais floue des objets éloignés. La myopie est en augmentation constante chez les enfants dans le monde entier et elle est devenue une préoccupation majeure pour la santé publique. En effet, la myopie est une condition qui peut augmenter le risque de développer d'autres problèmes oculaires comme la dégénérescence maculaire, les cataractes et le glaucome.

En plus de la thérapie à la lumière rouge, les scientifiques développent d'autres nouveaux traitements, comme des gouttes à mettre dans les yeux ou le port de lentilles correctrices.