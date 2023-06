Masturbation masculine : des bienfaits sur la reproduction et contre les IST

L'ESSENTIEL La masturbation est une pratique courante mais un sujet tabou, marqué par des interdits moraux, et donc mal compris.

Une étude reposant sur les pratiques des primates montre que la masturbation masculine favoriserait la reproduction et protégerait contre les IST.

L'absence de recherche sur ce sujet ne permet pas de montrer des similitudes d'effets entre masturbation masculine et masturbation féminine.

La masturbation est souvent considérée comme un sujet tabou et mal compris, mais une nouvelle étude publiée dans le journal Proceedings of the Royal Society B, qui repose sur des informations provenant de près de 400 sources, dont 246 articles universitaires publiés, révèle que cette pratique est courante chez les primates, y compris chez les humains, et qu'elle a une histoire évolutive longue et complexe.

Les êtres humains pratiquent la masturbation depuis des millénaires, mais les interdits moraux et les mythes qui y sont associés, ont longtemps empêché de comprendre les avantages ou les inconvénients de cette activité. Elle pourrait être en fait une pratique bénéfique et normale pour la santé sexuelle de l'homme.

Les bienfaits de la masturbation sur la reproduction

Selon les chercheurs, la masturbation pourrait augmenter le succès de la reproduction en libérant du sperme de moins bonne qualité et en laissant du sperme frais et de haute qualité disponible pour l'accouplement.

Les bienfaits de la masturbation sur la reproduction des animaux ont été observés chez diverses espèces de primates, y compris les babouins, les macaques et les grands singes. En effet, les primates ont souvent recours à la masturbation pour réguler leur fertilité. Cette pratique sexuelle leur aurait permis de s'adapter à leur environnement et de survivre.

La masturbation, une prévention possible contre les IST

En plus de ses effets sur la reproduction, la masturbation masculine pourrait également réduire le risque de contracter une infection sexuellement transmissible (IST). Selon une étude publiée dans The American Journal of Medical Sciences, cette pratique constituerait une aide importante à la prévention des IST. En effet, elle permet d'éliminer les germes et les bactéries de l'urètre en les faisant sortir de l'urètre lors de l'éjaculation, réduisant ainsi le risque de contracter une infection. La masturbation peut également être bénéfique pour les femmes, car elle permet également d'éliminer les bactéries du vagin et des organes génitaux.

Un rôle moins clair pour la masturbation féminine

Bien que cette étude permette de mieux comprendre la signification de la masturbation masculine dans l'évolution, les chercheurs reconnaissent que la signification de la masturbation féminine reste moins claire et nécessite davantage de recherches. À ce jour, il n'y a pas suffisamment de recherches sur cette pratique pour découvrir les similitudes et les différences avec la masturbation masculine dans les différents domaines des avantages et des inconvénients de cette pratique sexuelle.