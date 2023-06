Les enfants allaités longtemps ont des meilleures notes aux examens

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l'université d'Oxford ont découvert que les enfants qui ont été allaités au moins 12 mois ont des meilleurs résultats scolaires pendant l'adolescence que ceux qui ne l'ont pas été.

Les enfants allaités pendant au moins 12 mois avaient 39 % plus de chances d'avoir de bons résultats aux examens d'anglais et de mathématiques.

Les adolescents qui ont bénéficié du lait maternel plus longtemps pendant leur enfance présentaient de meilleures performances scolaires globales par rapport aux autres.

Le lait maternel est l'un des meilleurs moyens pour garantir la bonne santé du bébé. Riche en nutriments et en anticorps, il protège le nourrisson contre les infections et les maladies. Mais cela ne serait pas son seul atout, selon des travaux publiés dans la revue Archives of Disease in Childhood le 5 juin 2022. L'allaitement prolongé aurait un impact positif sur les résultats scolaires des enfants.

L'allaitement aiderait à avoir de bonnes notes aux examens

L'équipe de chercheurs de l'université d'Oxford a étudié les dossiers de 4.940 enfants nés entre 2000 et 2002 au Royaume-Uni. Ils ont examiné leurs notes en anglais et en mathématiques lors des examens appelés GCSE passés vers 16 ans, soit l'équivalent du Brevet des collèges en France. Les analyses ont montré que les bébés qui ont été allaités au moins 12 mois avaient de meilleurs résultats que ceux qui ne l'ont pas été. Ils ont 39 % plus de chances d'avoir de bonnes notes dans les deux disciplines et 25 % moins de risque d'échouer à l'épreuve d'anglais.

Dans le détail, environ un cinquième des jeunes qui a été nourri au lait maternel sur une longue période a raté l'examen d'anglais alors que le taux est de plus de 41 % parmi ceux qui n'ont jamais été allaités. Le pourcentage de A ou A+ était de 28,5 % parmi les allaités et 9,6 % chez les non-allaités.

En mathématiques, seuls 23,7 % des enfants allaités pendant au moins 12 mois ont échoué à leur test contre plus de 41 % chez les non-allaités. Le taux de A était ici respectivement de 31,4 % et 11 %.

Le développement cognitif de l'enfant favorisé par l'allaitement prolongé

Ces résultats sont importants, car ils soulignent l'impact positif de l'allaitement maternel prolongé sur le développement cognitif de l'enfant.

"Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'association entre l'allaitement et les résultats scolaires. Le principal mécanisme proposé est l'amélioration du développement cognitif. Le lait maternel contient des acides gras polyinsaturés et des micronutriments, qui améliorent le développement neurologique", écrivent les auteurs dans leur article.

Ils concluent : "la durée de l'allaitement était associée à de meilleurs résultats scolaires à 16 ans chez les enfants vivant en Angleterre, après contrôle des facteurs de confusion importants. Cependant, la taille de l'effet était modeste et peut être sujet à une confusion résiduelle. L'allaitement maternel devrait continuer à être encouragé, dans la mesure du possible, car les améliorations potentielles de la réussite scolaire ne constituent qu'un de ses avantages potentiels."

Toutefois, les scientifiques reconnaissent que d'autres travaux sont nécessaires pour confirmer et expliquer l'association découverte entre l'allaitement et les résultats scolaires.