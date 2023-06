Nos conseils pour se prémunir des fortes chaleurs

L'ESSENTIEL Les températures estivales s'installent un peu partout en France.

La chaleur peut avoir des effets néfastes sur la santé.

Pour s'en prémunir il est nécessaire de bien s'hydrater, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et d'éviter les efforts physiques.

Pour s'en prémunir il est nécessaire de bien s'hydrater, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de limiter les efforts physiques.

Alors que le thermomètre grimpe un peu partout en France, voici comment vous prémunir des effets potentiellement néfastes des fortes chaleurs sur la santé :

- buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

- mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

- évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- évitez les efforts physiques ;

- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit si les températures baissent) ;

- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Les personnes vulnérables

Pour connaitre en temps réel la situation météorologique, vous pouvez aussi consulter la carte de vigilance de Météo-France qui est quotidiennement mise à jour à 6h et à 16h.



Par ailleurs, sachez qu’une plateforme téléphonique d'information accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France) sera activée cet été à partir du premier épisode de canicule.

Les fortes chaleurs peuvent avoir des effets délétères sur la santé, et ce particulièrement chez les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes, jeunes enfants, travailleurs en extérieur, individus précaires, âgés, isolés, en situation de handicap, sans abri ou avec des pathologies préexistantes).

2 816 décès dus à la chaleur

"En 2022, pour les trois périodes de canicules et dans les départements concernés, 2 816 décès en excès ont été attribués à la chaleur, soit un excès relatif de +16,7 %", rappelle Santé Publique France dans un communiqué.

"Le changement climatique engendre une élévation régulière des températures ainsi qu’une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur", concluent les experts en santé publique.