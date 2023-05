Traumatismes oculaires : hausse des cas chez les enfants à cause des pistolets factices

L'ESSENTIEL Entre janvier 2010 et juin 2022, 151 cas de traumatismes oculaires chez les enfants ont été provoqués par des projectiles en mousse lancés par des pistolets factices.

En général, les blessures recensées étaient peu graves, représentées par des irritations de la surface oculaire.

Pour diminuer ces accidents, les médecins conseillent de respecter les âges conseillés d’usage et de porter des lunettes protectrices.

Depuis plusieurs années, les pistolets factices font partie des jouets les plus demandés et sont très prisés au cours des goûters d’anniversaire. Problème : ces objets, projetant des fléchettes ou des balles en mousse, peuvent provoquer de graves blessures oculaires. C’est ce qu’a signalé le Dr Gilles Martin, ophtalmologue à l’Hôpital Fondation Rothschild, dans une étude publiée dans la revue américaine JAMA Ophthalmology.

Traumatismes oculaires : des projectiles en mousse étaient en cause pour 151 cas

Selon le spécialiste et ses collègues, les cas de traumatismes oculaires chez les enfants causés par des pistolets factices ont augmenté entre janvier 2010 et juin 2022. Durant cette période, 304 cas de traumatismes oculaires ont été enregistrés. Au total, 151 cas ont été causés par des projectiles en mousse. Les médecins ont aussi constaté que l’âge moyen des patients diminuait, passant de 16 ans en 2014 à 10 ans en 2022. Ils ont précisé que les traumatismes oculaires recensés étaient généralement peu graves, représentés par des irritations de la surface oculaire. Cependant, des cas plus sévères ont également été répertoriés : "hémorragies intraoculaires, lésions de la rétine, de l’iris ou de la cornée, hypertensions intraoculaires, cataractes ou encore ruptures du globe oculaire."

Pistolets factices : "le port de lunettes protectrices" est recommandé

Pour réduire les accidents, le Dr. Gilles Martin recommande de respecter l'âge recommandé pour l'utilisation de ces jouets. "Nous observons une réelle tendance à l’augmentation des traumatismes oculaires causés par ces jeux. Même si les enfants doivent être encouragés à profiter des beaux jours pour jouer en extérieur, des mesures simples peuvent permettre d’éviter ces accidents, telles que le port de lunettes protectrices. (…) Il y a également une responsabilité des marques à promouvoir ces consignes de prévention, pour utiliser ces jouets en toute sécurité", a-t-il expliqué dans un communiqué de l’Hôpital Fondation Rothschild.