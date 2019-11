Jeux pour enfants : les blessures aux yeux en hausse à cause des jouets-armes

Si vous devez offrir des jouets à des enfants cette année à Noël, évitez les armes factices. Ces jouets pour enfants qui permettent de lancer des projectiles, a priori inoffensifs, peuvent blesser, notamment les yeux. Dans la revue Pediatrics, des chercheurs constatent une hausse de ce type de blessures aux États-Unis.

Des blessures évitables

Entre 1996 et 2016, le nombre total de blessures dues à des armes factices a diminué : passant de 16 456 en 1990 à 8 585 en 2016. Les pistolets à billes sont la principale cause de ces accidents. “Même s’il est positif de voir que le nombre total de blessures dues à ces objets diminue, il est important de noter qu’ils restent la source de blessures fréquentes et évitables chez les enfants”, précise l’auteur principal de l’étude, Gary Smith. Dans leur recherche, ils comptabilisent les blessures liées à toutes les armes qui n’utilisent pas de poudre, dont les pistolets de paint-ball par exemple. Les enfants de 6 à 12 ans étaient les plus concernés par ces accidents, suivis par ceux âgés de 13 à 17 ans. Dans la majorité des cas, il s’agissait de garçons.

Le risque d’un handicap permanent

Certains types de blessures ne diminuent pas : celles concernant les yeux ont augmenté de 50% sur la période. 22% d’entre elles ont nécessité une admission à l’hôpital. “La sévérité et l’augmentation de ces blessures est inquiétante”, souligne le chercheur. Dans la plupart des cas, il s’agit d’abrasion de la cornée, d’hyphème, c'est-à-dire la présence de sang dans la chambre antérieure de l’œil, de rupture du globe oculaire ou de la présence de corps étranger. “Les armes à feu sans poudre peuvent causer des handicaps sévères et permanents, voire la mort”, insiste le chercheur. Il recommande le port de lunettes de protections et une surveillance parentale accrue pour éviter tout dommage corporel.