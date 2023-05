Comment se développent les maladies neurodégénératives

L'ESSENTIEL Une protéine serait responsable du développement des maladies neurodégénératives.

Il s’agit de la protéine ARL6IP1.

Plus d’un million de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer en France, la pathologie neurodégénérative la plus fréquente dans l’hexagone.

En France, plus d’un million de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer et autres démences, selon Santé Publique France. Il s’agit de la pathologie neurodégénérative la plus connue et fréquente de l'hexagone. Elle est en partie due à la formation de plaques de protéines - appelées plaques amyloïdes - autour des neurones qui les empêchent, entre autres, de bien fonctionner. Mais, comme pour toutes les maladies et les troubles neurodégénératifs, les scientifiques en connaissent encore mal les causes et travaillent pour mieux les identifier.

Une protéine à l’origine du développement des maladies neurodégénératives

Ainsi, une étude récemment publiée dans la revue scientifique Nature, apporte un nouvel élément de compréhension : le développement de troubles neurodégénératifs pourrait être dû à une protéine appelée ARL6IP1.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié le réticulum endoplasmique (RE) chez des souris. Celui-ci participe au bon repliement des protéines qui viennent d'être synthétisées et au métabolisme cellulaire, en synthétisant des lipides et en stockant le calcium. Il rend aussi les toxines qui sont entrées dans la cellule inoffensives.

“Chez les souris qui ne possèdent pas la protéine ARL6IP1, nous pouvons voir que le RE se dilate et dégénère à mesure que les cellules vieillissent, explique Christian Hübner, l’un des auteurs de cette étude. Cela conduit à une accumulation de protéines mal repliées ou d'amas de protéines, qui ne sont plus éliminées dans la cellule. En conséquence, les cellules nerveuses en particulier, qui ne se renouvellent pas aussi rapidement que les autres cellules du corps, meurent, provoquant les symptômes cliniques chez les patients affectés et les souris génétiquement modifiées.”

Des recherches supplémentaires pour comprendre les maladies neurodégénératives

Lors de précédents travaux, les chercheurs avaient démontré le rôle de la FAM134B dans le développement de troubles neurodégénératifs. Avec cette nouvelle publication, ils vont donc plus loin et affirment que deux protéines seraient responsables : FAM134B et ARL6IP1.

Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si les neurones ou d’autres types de cellules pourraient aussi être à l’origine du développement des maladies neurodégénératives.