Ses démangeaisons entre les orteils étaient en réalité un cancer de la peau

L'ESSENTIEL Une américaine de 38 ans, Amy Jardon, souffrait d'une démangeaison entre deux orteils de son pied gauche.

Les médecins ont révélé qu'elle avait un type rare de cancer de la peau : un mélanome acral.

Après l’opération, elle a pu reprendre la course à pied et son cancer n’a pas fait de récidive.

Le cancer de la peau peut prendre des formes diverses : une Américaine de 48 ans en a fait la douloureuse expérience. En effet, c’est après avoir ressenti une démangeaison entre deux de ses orteils sur son pied gauche et constaté l’apparition d’une petite tache brune qu’elle a été diagnostiquée d’un mélanome, assez rare.

Mélanome acral : des signes méconnus

Face aux picotements ressentis, Amy Jardon qui vit dans l'Iowa, ne s'est pas inquiétée immédiatement. "J'avais rendez-vous la semaine suivante avec mon médecin traitant pour autre chose. Je lui en ai parlé. Elle a dit : ce n'est rien. Ne vous en faites pas”, explique-t-elle dans le journal Today. La docteur a tout de même prescrit une biopsie par sécurité. Le diagnostic est alors tombé : cancer de la peau.

"J'ai été choquée. Je me suis vite assise... J'ai été diagnostiquée en 2015 vers janvier/février. Ma mère était décédée le 12 décembre d'un cancer. Ma sœur a été diagnostiquée six mois auparavant avec un autre cancer", se souvient-elle.

Il s’agissait d’un mélanome acral, qui touche les extrémités : les paumes de la main et les plantes des pieds sous la forme d’une tâche brune ou noire (mais parfois aussi non colorée aux contours irréguliers), ou encore les ongles sous la forme d’une bande noire irrégulière. La découverte de la maladie est souvent faite tardivement car la lésion est méconnue.

Le mélanome acral résulterait de frictions de la peau

Alors que les autres cancers de la peau résultent la plupart du temps de l’exposition aux rayons UV, ce cancer peut apparaître suite à un frottement et une irritation de la peau : "Ces cancers se développent sur des parties du corps qui ne sont pas régulièrement exposées au soleil. Les chercheurs ne savent pas exactement ce qui cause le mélanome acral, mais on pense qu'il est lié à la pression, à la friction, à l'irritation et au traumatisme de la région", détaille le centre du traitement du cancer City of Hope en Californie.

Plusieurs mois après l'opération, Amy Jardon a pu recommencer à courir - son hobby préféré, et a terminé deux semi-marathons.

Après la détection initiale du cancer, elle s'est soumise à un dépistage régulier et des contrôles annuels. Le cancer n'est pas réapparu.