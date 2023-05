Crise cardiaque : avoir des jambes fortes permet une meilleure récupération

L'ESSENTIEL L'exercice physique joue un rôle important dans la récupération après une crise cardiaque.

Une étude a conclu que les patients ayant des jambes fortes avaient 41% moins de risques de développer une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

Les exercices de résistance tels que la musculation peuvent aider à renforcer les muscles des jambes.

Lorsqu'une personne est victime d'une crise cardiaque, les muscles de son cœur sont endommagés et le corps doit travailler pour guérir et rétablir leur bon fonctionnement. Le processus de récupération est souvent long et complexe, nécessitant une réadaptation en douceur pour permettre au corps de récupérer complètement. Selon une étude présentée lors du congrès Heart Failure 2023 de la Société Européenne de Cardiologie, la force des jambes joue un rôle important dans le processus de récupération.

Mesure de la force des jambes à partir de celle des quadriceps

L'étude a révélé que les patients ayant une force musculaire plus élevée avaient 41% moins de risques de développer une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque. En effet, les chercheurs ont mesuré la force des quadriceps chez 932 patients ayant été hospitalisés pour une crise cardiaque entre 2007 et 2020. Les participants ayant une force maximale du quadriceps plus élevée ont montré une meilleure récupération, et donc moins de risques de développer une insuffisance cardiaque. Les chercheurs recommandent donc l'entraînement de la force des quadriceps pour prévenir l'insuffisance cardiaque chez les patients ayant subi une crise cardiaque.

Comment renforcer la force des jambes après une crise cardiaque

Après une crise cardiaque, les personnes n'ayant pas d'antécédents d'insuffisance cardiaque et ayant une force musculaire plus élevée peuvent se remettre plus facilement de cette maladie. L'exercice de résistance, tel que la musculation, peut aider à renforcer les muscles des jambes et améliorer la force musculaire globale. Les patients peuvent également pratiquer des activités telles que la marche, la natation ou le vélo pour améliorer leur circulation sanguine et leur récupération globale.