Fibrillation atriale : un nouvel appareil pour opérer sans risque

L'ESSENTIEL La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque qui peut entraîner un AVC.

Ce trouble peut être traité par une ablation des tissus cardiaques à l'origine de l'arythmie.

Un nouvel appareil limite le risque de lésions à l'oesophage lié à cette intervention.

La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque qui se caractérise par une accélération et une irrégularité du rythme. Elle est due à un dysfonctionnement des deux cavités supérieures du cœur, les oreillettes, qui ne sont plus coordonnées avec les ventricules pour maintenir un rythme régulier. Cette maladie touche des millions de personnes dans le monde et elle peut avoir des conséquences graves sur la santé : des caillots de sang peuvent se former et provoquer un AVC.

Traitement de la fibrillation atriale

Le traitement de la fibrillation atriale repose le plus souvent sur la prescription de médicaments anti-arythmie. Mais dans certains cas, une intervention chirurgicale appelée ablation peut être nécessaire. Cette intervention consiste à enlever les zones de tissu cardiaque à l'origine du trouble en les exposant à un froid intense. Bien que cette intervention soit efficace, elle est souvent associée à des complications, notamment des lésions œsophagiennes.

Risques de lésions de l'œsophage lors d'une ablation de fibrillation atriale

Lorsqu'un patient subit une intervention chirurgicale d'ablation pour la fibrillation atriale, le cathéter utilisé pour atteindre le cœur peut causer des lésions à l'œsophage qui se situe tout proche. Les lésions œsophagiennes peuvent entraîner des douleurs, des difficultés à avaler, des infections et même des saignements. Il est donc important de trouver des solutions pour éviter ces complications et améliorer la sécurité de cette intervention chirurgicale.

Un nouvel appareil pour réduire les risques de lésions œsophagiennes

Pour répondre à cette problématique, un scientifique de l'université de l'Ohio a développé un nouvel appareil appelé ESOlution. Ce dispositif permet de dévier l'œsophage hors de portée du cathéter utilisé lors de l'opération d'ablation cardiaque, ce qui réduit considérablement le risque de lésions de l'œsophage. Il a été testé lors d'un essai clinique de 120 patients atteints de fibrillation atriale qui ont subi une opération d'ablation cardiaque. Les résultats ont montré que sans son utilisation plus d'un tiers des patients avaient des lésions œsophagiennes. En revanche, lorsque l'appareil était utilisé, moins de 5% des patients présentaient des lésions à l'œsophage.

Une avancée significative dans le traitement de la fibrillation atriale

S'il est approuvé par la FDA, ce dispositif sera la première thérapie spécifiquement développée et testée pour prévenir les lésions de l'œsophage liées à l'ablation. Les patients atteints de fibrillation atriale pourront ainsi bénéficier d'une opération plus sûre et moins risquée pour leur santé. Cette nouvelle technologie permet de réduire les complications liées à cette intervention chirurgicale et de réduire le temps de récupération des patients.