Perte de poids : les vertus du duo ballon gastrique à avaler et médicament anti-obésité

L'ESSENTIEL Le ballon gastrique Allurion est plié dans une capsule végétalienne et s’élimine naturellement de l’organisme en 16 semaines.

Une étude italienne a combiné le ballon gastrique Allurion et un médicament anti-obésité afin de favoriser la perte de poids chez des patients souffrant de surpoids.

Grâce à cette association, les chercheurs ont constaté une perte moyenne de 18 kg chez les participants.

L’association d’un ballon gastrique à avaler et du médicament liraglutide pourrait devenir une nouvelle piste thérapeutique pour favoriser la perte de poids chez les patients souffrant de surpoids ou d’obésité, selon une récente étude italienne. Ces résultats ont été présentés lors du Congrès européen sur l'obésité (ECO), à Dublin (Irlande).

Ballon gastrique et médicament anti-obésité : la combinaison qui favorise la perte de poids

Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont recruté 181 patients en situation de surpoids ou d’obésité, qui ont été traités dans trois centres multidisciplinaires internationaux de traitement de l'obésité en Italie, en Espagne et en Égypte. Avant le traitement, leur poids moyen était de 94,8 kg et leur indice de masse corporelle (IMC) initial moyen était de 33,7 kg/m2.

Lors de cette recherche, les scientifiques ont observé l’efficacité du ballon gastrique Allurion, qui est plié dans une capsule végétalienne à avaler et qui s’élimine naturellement du corps en 16 semaines, combinée au liraglutide, un médicament couramment prescrit pour la perte de poids. Environ quatre à seize semaines après la pose du ballon, les volontaires ont pris une fois par jour le traitement afin de renforcer la perte de poids.

Une perte moyenne de 18 kg à la fin du traitement

D’après les résultats, les participants ont perdu en moyenne 13 kg et 14 % de leur poids corporel initial après 16 semaines de traitement avec le ballon gastrique. Les scientifiques ont constaté une perte de 74 % de l’excès de poids et une réduction de l’indice de masse corporelle (IMC) de 4,5 kg/m2. "Comme les patients ont commencé leur traitement au liraglutide avant que le ballon ne soit excrété, ces premiers résultats incluent les effets précoces du liraglutide dans la plupart des cas", ont toutefois noté les auteurs de l’étude.

Lorsque le ballon a été éliminé du corps, les volontaires ont suivi un régime méditerranéen pendant au moins 6 mois. À la fin du traitement au liraglutide, soit environ quatre mois, les participants ont perdu en moyenne 18 kg et 19 % de leur poids corporel initial. En outre, ils ont perdu en moyenne 99 % de leur excès de poids et réduit leur IMC de 5,9 kg/m2.

"Le programme Allurion permet une excellente perte de poids chez les personnes souffrant de surpoids et d'obésité sans passer par la case chirurgie, et le liraglutide a le potentiel d'améliorer encore la perte de poids en toute sécurité en cas d'adhésion sous-optimale au programme et pour les patients qui souhaitent améliorer encore les résultats du traitement", a conclu la Dr Roberta Ienca, auteure principale de l’étude et médecin nutritionniste à la clinique Nuova Villa Claudia, à Rome, (Italie).