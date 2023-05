Perte de poids : l’acupuncture auriculaire serait efficace chez les hommes

L'ESSENTIEL Dans l’acupuncture auriculaire, de fines aiguilles ou des perles sont placées sur certains points des oreilles afin de rétablir le flux de l’énergie en éliminant les blocages ou les perturbations.

Cette pratique, utilisée depuis plus de 30 ans au Japon, permettrait de réduire d’environ 10 cm le tour de taille, de 4 % la graisse corporelle et de trois points l’IMC.

Ces effets seraient liés à une diminution des fringales et une meilleure régulation de l’appétit.

Anxiété, addiction au tabac, lombalgie, nausées liées à la grossesse… Pour traiter ces différentes pathologies, l’acupuncture peut être proposée, selon le ministère de la Santé. Pour rappel, il s’agit d’une pratique issue de la tradition médicale chinoise, qui repose sur l'idée que la santé dépend de la circulation de l’énergie dans le corps. Elle consiste à stimuler des points sur divers endroits du corps à l’aide de techniques qui peuvent être physiques, telles que l’implantation d’aiguilles, des dispositifs d’acupression, l’application de ventouses, d’aimants, lasers.

Des séances d’acupuncture auriculaire combinées à un régime alimentaire restreint

Lors du congrès européen sur l'obésité, qui se tient du 17 au 20 mai à Dublin, des chercheurs japonais ont révélé que l’acupuncture auriculaire pouvait aider les hommes en surpoids ou obèses à perdre du poids. Pour parvenir à cette découverte, ils ont mené une étude auprès de 81 Japonais, âgés de 21 à 78 ans, en surpoids ou obèses et présentant un taux élevé de graisse abdominale.

Deux fois par semaine, les volontaires ont bénéficié d’une séance d’acupuncture auriculaire. Cette pratique est basée sur la théorie selon laquelle l'oreille externe représente toutes les parties du corps. De fines aiguilles ou des perles sont placées sur certains points afin de rétablir le flux de l’énergie en éliminant les blocages ou les perturbations, ce qui pourrait aider à traiter toute une série de problèmes de santé.

Dans le cadre des travaux, des perles métalliques de 1,5 mm ont été placées sur six points des deux oreilles des participants. Elles ont été maintenues en place à l'aide d'un ruban adhésif afin de s'assurer que les participants recevaient en permanence une pression uniforme sur chacun des six points d'acupuncture. En parallèle, les adultes ont été invités à réduire de moitié leur consommation totale d'aliments pendant l’étude. Au début et à la fin de l’intervention, les patients ont été pesés.

Acupuncture auriculaire : "un effet positif en réduisant les fringales et l’appétit"

Après trois mois, les hommes en surpoids et obèses ont perdu en moyenne 10,4 cm de tour de taille et 4 % de graisse corporelle. Quant à leur IMC, il a diminué de près de trois points (IMC moyen de 28,4 kg/m² à 25,5 kg/m²). "Nos résultats suggèrent que l'acupuncture sur l'oreille peut aider à perdre du poids lorsqu'elle est associée à un certain régime alimentaire et à de l’activité physique. Il est probable que l'acupuncture ait un effet positif en réduisant les fringales et l'appétit, en améliorant la digestion et en stimulant le métabolisme. (…) Comme ces minuscules perles métalliques sont fixées à six points de l'oreille externe qui stimulent les nerfs et les organes régulant l'appétit, la satiété et la faim, ce type d'acupuncture ne nécessite pas de connaissances ou de compétences complexes. Au Japon, cette méthode d'aide à la perte de poids est utilisée depuis plus de 30 ans", a déclaré Takahiro Fujimoto, auteur des recherches.