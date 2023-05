Un oeuf de poule sans danger pour les allergiques

L'ESSENTIEL Les personnes allergiques au jaune et au blanc d’œuf sont généralement atteints par des symptômes digestifs, cutanés ou respiratoires.

Un œuf dépourvu de la protéine responsable de l’allergie au blanc d’œuf, a été développé par des chercheurs japonais.

Des essais cliniques devront prochainement se dérouler, afin de confirmer l’efficacité des œufs OVM-knockout auprès de patients allergiques.

L’allergie alimentaire aux œufs se caractérise par différents symptômes comme des atteintes digestives (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées…), respiratoires (rhinite, asthme, œdème laryngé…) ou cutanées (urticaire, eczéma…). La coquille de l’œuf n’est pas allergisante, mais le blanc d’œuf et le jaune d’œuf le sont.

Un œuf de poule destiné aux personnes allergiques

Récemment, des chercheurs japonais ont développé un œuf, appelé OVM-knockout, dépourvu de la protéine ovomucoïde, qui est à l’origine des allergies au blanc d’œuf. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la revue Food and Chemical Toxicology.

"Pour utiliser les œufs de poule OVM-knockout comme aliments, il est important d'évaluer leur sécurité alimentaire. Dans cette étude, nous avons examiné la présence ou l'absence d'expression de protéines mutantes, l'insertion de séquences vectorielles et les effets hors cible chez les poulets dont la protéine ovomucoïde a été éliminée par des nucléases effectrices de type activateur de transcription platine (TALEN)", a expliqué Ryo Ezaki, auteur de la recherche et professeur adjoint à la Graduate School of Integrated Sciences for Life de l'université d’Hiroshima (Japon). Les TALEN correspondent à des enzymes de restriction, qui reconnaissent des séquences d'ADN spécifiques et les cassent ou les coupent.

Œuf OVM-knockout : l’absence de la protéine ovomucoïde, responsable des allergies

Lors de cette recherche, les scientifiques ont détecté et éliminé la protéine ovomucoïde dans le blanc d’œuf. Les TALEN ont donc été conçues, afin de cibler un morceau d’ARN, appelé exon 1, qui code pour des protéines spécifiques. Dans un second temps, les œufs produits par les chercheurs ont été testés pour s’assurer que la protéine ovomucoïde avait été éliminée et qu’il n’y avait pas de protéine ovomucoïde mutante.

"Les œufs pondus par des poules homozygotes knock-out OVM ne présentaient aucune anomalie évidente. L'albumen ne contenait ni la protéine ovomucoïde mature ni la variante tronquée de la protéine ovomucoïde (…) Les effets hors cible potentiels induits par la TALEN chez les poulets OVM-knockout étaient localisés dans les régions intergéniques et introniques (…) Ces résultats montrent l'importance des évaluations de sécurité et révèlent que les œufs pondus par cette poule knock-out OVM résolvent le problème de l'allergie aux aliments et aux vaccins", a affirmé Ryo Ezaki. D’autres essais cliniques seront prochainement menés, afin de confirmer l’efficacité de ses œufs auprès de patients allergiques.