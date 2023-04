Allergie saisonnière : comment améliorer la qualité de l’air dans sa chambre ?

L'ESSENTIEL Les allergies respiratoires peuvent impacter la qualité du sommeil.

Certaines habitudes peuvent améliorer la qualité de l’air dans votre chambre à coucher et donc réduire ces symptômes.

Par exemple, il est recommandé de changer ses draps une fois par semaine.

L’allergie respiratoire touche 25% de la population française, soit une personne sur quatre, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui place cette pathologie au quatrième rang mondial des maladies chroniques. Ces allergies respiratoires peuvent être dues à différents facteurs : le pollens (pour 50 % des cas), les moisissures (pour 10 %) ou encore les acariens, poils d’animaux et poussières diverses (pour 40 % des cas). Elles se manifestent par les yeux qui démangent, des éternuements, le nez qui coule, des crises d'asthme, etc. Ces symptômes peuvent aussi apparaître la nuit, ce qui peut perturber la qualité du sommeil.

Allergies respiratoires : ne pas utiliser les ventilateurs qui brassent l’air et la poussière

Pour prévenir ces signes nocturnes et sauver vos nuits, quelques conseils et habitudes sont à prendre afin d’améliorer la qualité de l’air dans la chambre à coucher. Tout d’abord, il est essentiel que cette pièce soit toujours bien nettoyée : passer l’aspirateur dans chaque coin pour enlever le maximum de poussière. En guise de routine, il est conseillé de changer ses draps une fois par semaine car, eux aussi, accumulent des allergènes…. Tout comme les rideaux, qu’il faut aussi laver régulièrement.

Afin de maintenir une bonne qualité de l’air dans la chambre durant la nuit, l’idéal est de dormir avec les fenêtres fermées. Comme les allergies sont liées à l'inhalation de certains allergènes contenus dans l'air que l'on respire, si l’air extérieur entre, cela peut donc augmenter le nombre d’allergènes présents dans la pièce.

Autre astuce : retirer les ventilateurs de votre chambre et n’utilisez pas, si vous en avez, ceux situés au plafond. Qu’il s’agisse des dispositifs portatifs ou fixes - souvent peu ou pas assez nettoyés - ces derniers brassent l’air et font donc circuler la poussière, ce qui renforce les allergies. En revanche, vous pouvez utiliser un purificateur d’air pour alléger les symptômes des allergies.

Ranger les vêtements extérieurs hors de la chambre

Pour la literie, il existe aussi des oreillers, des draps et des couettes hypoallergéniques qui peuvent aider les personnes qui souffrent d’allergies. Mais, même si vous optez pour cette solution à l’achat, il est tout de même recommandé de les laver de temps en temps soit en les donnant au pressing, soit en les passant à la machine. Pour cela, l’idéal est d’utiliser le séchoir à linge afin d’éviter que les allergènes s’accumulent lors du séchage. Un conseil aussi valable pour les vêtements.

Le dernier conseil pour éviter au maximum de faire entrer des allergènes dans votre chambre est de ranger vos vêtements d’extérieur dans une autre pièce ou au moins dans une armoire fermée. Le but est d’éviter au maximum de les laisser à l’air libre dans la chambre. Avec ces conseils, vos nuits devraient être plus calmes. Et, si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous donner d’autres solutions.