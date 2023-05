Comment notre cerveau peut déformer la réalité de ce que nous voyons

L'ESSENTIEL Notre système visuel peut inciter le cerveau à faire des hypothèses inexactes dans l'interprétation de ce que voient nos yeux.

Des participants à une étude ont ainsi pris pour des scènes réelles des situations présentant des modèles réduits.

Cette recherche peut avoir des implications dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et dans les technologies innovantes.

Selon une étude menée par l'université américaine de York et publiée dans la revue Plos, le système visuel humain peut 'inciter' le cerveau à faire des hypothèses inexactes sur la taille des objets dans le monde qui les entoure.

Les chercheurs ont invité les participants à comparer des images de scènes de transport ferroviaire dont les parties supérieure et inférieure étaient floues, ainsi que des photographies de modèles réduits de voies ferrées qui n'étaient pas floues.

Les résultats ont montré que les participants ont perçu que les trains réels flous étaient plus petits que les modèles réduits !

Comment le cerveau traite les informations visuelles

Cette étude met en lumière l'influence de la perception visuelle sur l'estimation de la taille des objets et souligne les limites de notre système visuel humain. La prise en compte de ces résultats peut permettre d'éviter les mauvaises interprétations ou les erreurs de jugement liées à la perception visuelle, un domaine dans lequel la recherche est cruciale pour comprendre comment notre cerveau traite les informations visuelles et comment nous pouvons améliorer notre vision et notre perception.

Mieux comprendre ces processus pourrait aider à améliorer les techniques de traitement et de diagnostique pour les personnes souffrant de troubles de la perception visuelle.

Les yeux soumis à l'influence du cerveau

Cette étude montre que le système visuel humain est parfois capable d'une perception précise de la taille mais à d'autres moments soumis à d'autres influences et ne parvenant pas à donner un sens à la taille réelle de l'objet. Par conséquent, une mauvaise perception peut conduire à des erreurs de jugement, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives dans bon nombre de situations. En particulier, les pilotes, les conducteurs, les opérateurs de drones et autres professionnels qui ont besoin d'évaluer la distance et la taille d'un objet doivent rester vigilants face aux limites de leur vision et de leur perception pour éviter les accidents.

Mieux connaître le système visuel : des Implications dans la vie quotidienne

Les résultats de la recherche pourraient donc aussi avoir des implications sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, tels que la conduite automobile et les véhicules autonomes ou la manière dont les témoignages oculaires sont traités dans le système de justice pénale. Cela pourrait également aider à concevoir des technologies plus performantes telles que les drones et les équipements de réalité augmentée ou virtuelle.